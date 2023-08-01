https://ria.ru/20230801/yemen-1887642726.html
Посол Йемена заявил о большом количестве российского оружия в стране
Посол Йемена заявил о большом количестве российского оружия в стране - РИА Новости, 01.08.2023
Посол Йемена заявил о большом количестве российского оружия в стране
Оружие России и СССР занимает большую часть в армии Йемена, Сана надеется, что после окончания войны в республике, стороны вернутся к обучению военнослужащих,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:36
2023-08-01T16:36
2023-08-01T16:36
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Оружие России и СССР занимает большую часть в армии Йемена, Сана надеется, что после окончания войны в республике, стороны вернутся к обучению военнослужащих, заявил во вторник РИА Новости посол Йемена в России Ахмед Салем аль-Вахейши. "Десятки тысяч гражданских лиц и военнослужащих получили квалификацию в России, поэтому большая часть оружия, используемого нашей йеменской армией, является российским (и советским - ред.) оружием. Конечно, эти области пострадали в основном из-за войны в нашей стране", - сказал Салем аль-Вахейши. Он добавил, что в стране надеются, что с установлением мира, сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию, возобновится во всех областях и "пойдет на пользу йеменскому и российскому народам". В Йемене восемь лет продолжается вооруженный конфликт, который отразился на различных аспектах жизни страны, в том числе на ситуации с безопасностью. С сентября 2014 года группировка "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций в центральном и северном Йемене, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в марте 2015 года в войне против хуситов в поддержку йеменской армии, чтобы освободить эти районы из-под контроля группировки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, россия, ссср, ансар алла
В мире, Йемен, Россия, СССР, Ансар Алла
Посол Йемена заявил о большом количестве российского оружия в стране
Посол Йемена: Сана надеется, что Россия и Йемен будут совместно обучать военных
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Оружие России и СССР занимает большую часть в армии Йемена, Сана надеется, что после окончания войны в республике, стороны вернутся к обучению военнослужащих, заявил во вторник РИА Новости посол Йемена в России Ахмед Салем аль-Вахейши.
"Десятки тысяч гражданских лиц и военнослужащих получили квалификацию в России, поэтому большая часть оружия, используемого нашей йеменской армией, является российским (и советским - ред.) оружием. Конечно, эти области пострадали в основном из-за войны в нашей стране", - сказал Салем аль-Вахейши.
Он добавил, что в стране надеются, что с установлением мира, сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию, возобновится во всех областях и "пойдет на пользу йеменскому и российскому народам".
В Йемене восемь лет продолжается вооруженный конфликт, который отразился на различных аспектах жизни страны, в том числе на ситуации с безопасностью. С сентября 2014 года группировка "Ансар Алла
" (хуситы) контролирует большинство провинций в центральном и северном Йемене, включая столицу Сану
, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией
в марте 2015 года в войне против хуситов в поддержку йеменской армии, чтобы освободить эти районы из-под контроля группировки.
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