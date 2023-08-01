https://ria.ru/20230801/x5-1887528209.html

X5 Group приобрела сети магазинов "Виктория" и "Дешево"

X5 Group приобрела сети магазинов "Виктория" и "Дешево" - РИА Новости, 01.08.2023

X5 Group приобрела сети магазинов "Виктория" и "Дешево"

Х5 Group приобрела торговые сети "Виктория" и "Дёшево", управляющие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, в том числе гипермаркетом "КЭШ"... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:08

2023-08-01T10:08

2023-08-01T11:43

экономика

москва

x5 retail group

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783712600_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6619efb1c791e5d29e8ed8625c56f8dd.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Х5 Group приобрела торговые сети "Виктория" и "Дёшево", управляющие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, в том числе гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде, в периметр сделки вошли 118 точек, следует из материалов компании."X5 Group сообщает о достижении договоренностей по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дёшево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде", - говорится в сообщении. Отмечается, что в периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тысячи квадратных метров, включая арендованные объекты. Помимо этого, в собственность к X5 переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров.При этом отмечается, что действующий менеджмент "Виктория Балтия" продолжит управление компанией. "Калининградская область – важный и перспективный для развития X5 Group регион, который при этом обладает своей спецификой. Одна из отличительных черт – ограниченное количество локаций для открытия магазинов. Приобретение магазинов "Виктория" и "Дёшево" позволит нам укрепить свои позиции в Калининградской области, а также улучшить логистическое обеспечение наших магазинов в регионе", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана.X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

москва

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, москва, x5 retail group, калининградская область