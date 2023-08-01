X5 Group приобрела сети магазинов "Виктория" и "Дешево"
X5 Group приобрела сети "Виктория" и "Дешево", в периметр сделки вошли 118 магазинов
Супермаркет "Виктория" в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Х5 Group приобрела торговые сети "Виктория" и "Дёшево", управляющие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, в том числе гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде, в периметр сделки вошли 118 точек, следует из материалов компании.
"X5 Group сообщает о достижении договоренностей по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дёшево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде", - говорится в сообщении. Отмечается, что в периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тысячи квадратных метров, включая арендованные объекты. Помимо этого, в собственность к X5 переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров.
При этом отмечается, что действующий менеджмент "Виктория Балтия" продолжит управление компанией. "Калининградская область – важный и перспективный для развития X5 Group регион, который при этом обладает своей спецификой. Одна из отличительных черт – ограниченное количество локаций для открытия магазинов. Приобретение магазинов "Виктория" и "Дёшево" позволит нам укрепить свои позиции в Калининградской области, а также улучшить логистическое обеспечение наших магазинов в регионе", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана.
X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".