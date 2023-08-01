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X5 Group приобрела сети магазинов "Виктория" и "Дешево" - РИА Новости, 01.08.2023
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10:08 01.08.2023 (обновлено: 11:43 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/x5-1887528209.html
X5 Group приобрела сети магазинов "Виктория" и "Дешево"
X5 Group приобрела сети магазинов "Виктория" и "Дешево" - РИА Новости, 01.08.2023
X5 Group приобрела сети магазинов "Виктория" и "Дешево"
Х5 Group приобрела торговые сети "Виктория" и "Дёшево", управляющие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, в том числе гипермаркетом "КЭШ"... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:08
2023-08-01T11:43
экономика
москва
x5 retail group
калининградская область
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Х5 Group приобрела торговые сети "Виктория" и "Дёшево", управляющие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, в том числе гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде, в периметр сделки вошли 118 точек, следует из материалов компании."X5 Group сообщает о достижении договоренностей по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дёшево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде", - говорится в сообщении. Отмечается, что в периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тысячи квадратных метров, включая арендованные объекты. Помимо этого, в собственность к X5 переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров.При этом отмечается, что действующий менеджмент "Виктория Балтия" продолжит управление компанией. "Калининградская область – важный и перспективный для развития X5 Group регион, который при этом обладает своей спецификой. Одна из отличительных черт – ограниченное количество локаций для открытия магазинов. Приобретение магазинов "Виктория" и "Дёшево" позволит нам укрепить свои позиции в Калининградской области, а также улучшить логистическое обеспечение наших магазинов в регионе", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана.X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
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москва
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экономика, москва, x5 retail group, калининградская область
Экономика, Москва, X5 Retail Group, Калининградская область
X5 Group приобрела сети магазинов "Виктория" и "Дешево"

X5 Group приобрела сети "Виктория" и "Дешево", в периметр сделки вошли 118 магазинов

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкСупермаркет "Виктория" в Калининграде
Супермаркет Виктория в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Супермаркет "Виктория" в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Х5 Group приобрела торговые сети "Виктория" и "Дёшево", управляющие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, в том числе гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде, в периметр сделки вошли 118 точек, следует из материалов компании.
"X5 Group сообщает о достижении договоренностей по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дёшево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде", - говорится в сообщении. Отмечается, что в периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тысячи квадратных метров, включая арендованные объекты. Помимо этого, в собственность к X5 переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров.
При этом отмечается, что действующий менеджмент "Виктория Балтия" продолжит управление компанией. "Калининградская область – важный и перспективный для развития X5 Group регион, который при этом обладает своей спецификой. Одна из отличительных черт – ограниченное количество локаций для открытия магазинов. Приобретение магазинов "Виктория" и "Дёшево" позволит нам укрепить свои позиции в Калининградской области, а также улучшить логистическое обеспечение наших магазинов в регионе", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана.
X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
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