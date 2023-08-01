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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 01.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы слышны в Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:15
2023-08-01T23:15
2023-08-01T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Харьковской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. При этом, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была объявлена в 22.45. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Страна: в Харьковской области прогремели взрывы