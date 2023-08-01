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Тверская область предоставит единовременные денежные выплаты контрактникам

Тверская область предоставит единовременные денежные выплаты контрактникам - РИА Новости, 01.08.2023

Тверская область предоставит единовременные денежные выплаты контрактникам

Власти Тверской области предоставят единовременные денежные выплаты тем, кто принял решение служить в вооруженных силах по контракту, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:35

2023-08-01T20:35

2023-08-01T20:35

тверская область

тверская область

игорь руденя

тверь

сво

спецоперация

социальные выплаты

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ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Власти Тверской области предоставят единовременные денежные выплаты тем, кто принял решение служить в вооруженных силах по контракту, сообщила пресс-служба регионального правительства. Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя. "Уверен, данная мера покажет свои результаты. Мы должны поддерживать наших воинов. Гордимся тем, что у нас есть такие защитники. В зоне СВО действует тверской танковый батальон. Знаем, что все бойцы самоотверженно сражаются. Каждый из них – герой, который принял решение встать на защиту государства и своего народа", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба. Выплата в размере 100 тысяч рублей предусмотрена гражданам, заключившим не ранее 1 марта 2023 года контракт о прохождении военной службы, отобранным на службу через пункт в городе Твери и назначенным на воинские должности солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Аналогичная выплата положена офицерам запаса, также заключившим контракт о прохождении военной службы не ранее 1 марта 2023 года, назначенным на должности офицеров и направленных к месту прохождения службы военным комиссариатом Тверской области. Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей предназначена военнослужащим, заключившим во время прохождения военной службы по призыву не ранее 1 марта 2023 года контракт о службе в частях Западного военного округа и дислоцирующихся на территории Тверской области. Выплаты будут предоставляться в беззаявительном порядке на основании сведений областного военного комиссариата Тверской области о назначении военнослужащего на воинскую должность. Перечисление средств на счет получателя будет производиться в течение двух рабочих дней после поступления списков от военного комиссариата в минсоцзащиты области, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230714/sotsobekty-1884288753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, тверь, сво, спецоперация, социальные выплаты