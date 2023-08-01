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Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму - РИА Новости, 01.08.2023
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01:45 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/vyplata-1887493179.html
Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму
Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму - РИА Новости, 01.08.2023
Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму
Многодетные семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат выплату на школьную форму в размере 10 тысяч рублей в августе, сообщила... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T01:45
2023-08-01T01:45
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Многодетные семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат выплату на школьную форму в размере 10 тысяч рублей в августе, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Родители получат выплату в августе проактивно. Все максимально удобно и просто. Для многодетных семей прошлая выплата на школьную форму в размере 3 тысяч рублей сохранена, а если семья является малоимущей, то ей будут добавлять еще 7 тысяч рублей", - подчеркнула Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития области. В ведомстве дополнили, что выплату в увеличенном размере получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи - это 17 277 рублей. Важное условие - обучение ребенка в подмосковной школе.
https://ria.ru/20230717/shkolnaya_forma-1884726236.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму

Многодетным семьям в Московской области выплатят в августе десять тысяч на школьную форму

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодготовка школьников к учебному году
Подготовка школьников к учебному году - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Подготовка школьников к учебному году. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Многодетные семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат выплату на школьную форму в размере 10 тысяч рублей в августе, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
"Родители получат выплату в августе проактивно. Все максимально удобно и просто. Для многодетных семей прошлая выплата на школьную форму в размере 3 тысяч рублей сохранена, а если семья является малоимущей, то ей будут добавлять еще 7 тысяч рублей", - подчеркнула Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития области.
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Детям из многодетных семей Тверской области начали выдавать школьную форму
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В ведомстве дополнили, что выплату в увеличенном размере получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи - это 17 277 рублей. Важное условие - обучение ребенка в подмосковной школе.
 
Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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