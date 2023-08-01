https://ria.ru/20230801/vyplata-1887493179.html
Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму
Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму - РИА Новости, 01.08.2023
Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму
Многодетные семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат выплату на школьную форму в размере 10 тысяч рублей в августе, сообщила... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T01:45
2023-08-01T01:45
2023-08-01T01:45
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747585740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30049792f1e0ac4b0161c0015a854a90.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Многодетные семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат выплату на школьную форму в размере 10 тысяч рублей в августе, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Родители получат выплату в августе проактивно. Все максимально удобно и просто. Для многодетных семей прошлая выплата на школьную форму в размере 3 тысяч рублей сохранена, а если семья является малоимущей, то ей будут добавлять еще 7 тысяч рублей", - подчеркнула Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития области. В ведомстве дополнили, что выплату в увеличенном размере получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи - это 17 277 рублей. Важное условие - обучение ребенка в подмосковной школе.
https://ria.ru/20230717/shkolnaya_forma-1884726236.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747585740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7d28e263856ac3f09ff59f19962c8ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму
Многодетным семьям в Московской области выплатят в августе десять тысяч на школьную форму
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Многодетные семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат выплату на школьную форму в размере 10 тысяч рублей в августе, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
"Родители получат выплату в августе проактивно. Все максимально удобно и просто. Для многодетных семей прошлая выплата на школьную форму в размере 3 тысяч рублей сохранена, а если семья является малоимущей, то ей будут добавлять еще 7 тысяч рублей", - подчеркнула Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития области.
Детям из многодетных семей Тверской области начали выдавать школьную форму
В ведомстве дополнили, что выплату в увеличенном размере получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи - это 17 277 рублей. Важное условие - обучение ребенка в подмосковной школе.