https://ria.ru/20230801/vyplata-1887493179.html

Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму

Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму - РИА Новости, 01.08.2023

Многодетные семьи в Московской области получат выплату на школьную форму

Многодетные семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат выплату на школьную форму в размере 10 тысяч рублей в августе, сообщила... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T01:45

2023-08-01T01:45

2023-08-01T01:45

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Многодетные семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат выплату на школьную форму в размере 10 тысяч рублей в августе, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Родители получат выплату в августе проактивно. Все максимально удобно и просто. Для многодетных семей прошлая выплата на школьную форму в размере 3 тысяч рублей сохранена, а если семья является малоимущей, то ей будут добавлять еще 7 тысяч рублей", - подчеркнула Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития области. В ведомстве дополнили, что выплату в увеличенном размере получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи - это 17 277 рублей. Важное условие - обучение ребенка в подмосковной школе.

https://ria.ru/20230717/shkolnaya_forma-1884726236.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество