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Как скот. В США раскрыли причину отчаянного хода ВСУ
Как скот. В США раскрыли причину отчаянного хода ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
Как скот. В США раскрыли причину отчаянного хода ВСУ
Запад требует от не подготовленных к столкновениям с российской армией ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:52
2023-08-01T14:52
2023-08-01T17:21
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вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Запад требует от не подготовленных к столкновениям с российской армией ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Украинцы испытывают огромное давление со стороны Запада, требующего, чтобы они что-нибудь предприняли и быстро", — сказал он.В итоге ВСУ приходится бросать солдат и бронетехнику на хорошо укрепленную российскую линию обороны, пояснил эксперт."В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь", — отметил Джонсон.Главная проблема украинских войск — нехватка артиллерии и практически полное отсутствие авиации, поэтому их силы будет продолжать истощаться, резюмировал экс-аналитик.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
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в мире, россия, москва, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Как скот. В США раскрыли причину отчаянного хода ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: контрнаступление превратилось в бойню для ВСУ