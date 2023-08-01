https://ria.ru/20230801/vsu-1887611424.html

Как скот. В США раскрыли причину отчаянного хода ВСУ

Как скот. В США раскрыли причину отчаянного хода ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023

Как скот. В США раскрыли причину отчаянного хода ВСУ

Запад требует от не подготовленных к столкновениям с российской армией ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:52

2023-08-01T14:52

2023-08-01T17:21

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владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Запад требует от не подготовленных к столкновениям с российской армией ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Украинцы испытывают огромное давление со стороны Запада, требующего, чтобы они что-нибудь предприняли и быстро", — сказал он.В итоге ВСУ приходится бросать солдат и бронетехнику на хорошо укрепленную российскую линию обороны, пояснил эксперт."В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь", — отметил Джонсон.Главная проблема украинских войск — нехватка артиллерии и практически полное отсутствие авиации, поэтому их силы будет продолжать истощаться, резюмировал экс-аналитик.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

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в мире, россия, москва, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)