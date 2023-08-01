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ВСУ продолжают переброску сил в направлении Старомайорского в ДНР
ВСУ продолжают переброску сил в направлении Старомайорского в ДНР - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ продолжают переброску сил в направлении Старомайорского в ДНР
Киев продолжает перебрасывать резервы в направлении села Старомайорское в ДНР, не считаясь с потерями, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы республики... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:06
2023-08-01T12:06
2023-08-01T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
старомайорское
денис пушилин
россия
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Киев продолжает перебрасывать резервы в направлении села Старомайорское в ДНР, не считаясь с потерями, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы республики Денис Пушилин. Накануне Пушилин сообщал, что ВС РФ удалось выбить украинские войска из Старомайорского. "Одна из горячих точек - Старомайорское, населенный пункт выдерживает действительно очень многое, периодически туда заходит противник, наши подразделения выбивают, на какой-то период даже откатывались назад, чтобы провести операцию более выверенно", — сказал Пушилин.По его словам, Киев не считается там с потерями. "А для нас важен каждый человек, и если есть возможность грамотно выполнить задачу, при этом минимизировать потери, не потерять территорию — все варианты используются", - подчеркнул врио главы региона. Село Старомайорское расположено на Времевском выступе — на стыке Запорожской области и ДНР. Бои в этом районе идут с начала лета.
https://ria.ru/20230728/vremevka-1886776351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ продолжают переброску сил в направлении Старомайорского в ДНР
Пушилин: ВСУ, не считаясь с потерями, перебрасывают силы в направлении Старомайорского