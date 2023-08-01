https://ria.ru/20230801/vsu-1887553032.html

ВСУ продолжают переброску сил в направлении Старомайорского в ДНР

ВСУ продолжают переброску сил в направлении Старомайорского в ДНР - РИА Новости, 01.08.2023

ВСУ продолжают переброску сил в направлении Старомайорского в ДНР

Киев продолжает перебрасывать резервы в направлении села Старомайорское в ДНР, не считаясь с потерями, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы республики... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:06

2023-08-01T12:06

2023-08-01T12:06

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

старомайорское

денис пушилин

россия

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Киев продолжает перебрасывать резервы в направлении села Старомайорское в ДНР, не считаясь с потерями, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы республики Денис Пушилин. Накануне Пушилин сообщал, что ВС РФ удалось выбить украинские войска из Старомайорского. "Одна из горячих точек - Старомайорское, населенный пункт выдерживает действительно очень многое, периодически туда заходит противник, наши подразделения выбивают, на какой-то период даже откатывались назад, чтобы провести операцию более выверенно", — сказал Пушилин.По его словам, Киев не считается там с потерями. "А для нас важен каждый человек, и если есть возможность грамотно выполнить задачу, при этом минимизировать потери, не потерять территорию — все варианты используются", - подчеркнул врио главы региона. Село Старомайорское расположено на Времевском выступе — на стыке Запорожской области и ДНР. Бои в этом районе идут с начала лета.

https://ria.ru/20230728/vremevka-1886776351.html

донецкая народная республика

старомайорское

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, старомайорское, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр