https://ria.ru/20230801/voyna-1887508471.html

Буркина-Фасо и Мали предостерегли от вторжения в Нигер

Буркина-Фасо и Мали предостерегли от вторжения в Нигер - РИА Новости, 01.08.2023

Буркина-Фасо и Мали предостерегли от вторжения в Нигер

Любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали, говорится в совместном заявлении переходных правительств... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:20

2023-08-01T07:20

2023-08-01T07:21

в мире

нигер

буркина-фасо

мали

мохамед базум

катрин колонна

нато

африканский союз

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали, говорится в совместном заявлении переходных правительств Буркина-Фасо и Мали."Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали... предупреждают, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали", - говорится в заявлении.Также Буркина-Фасо и Мали предостерегли против "катастрофических последствий" военного вмешательства в Нигере, которое может "дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии"."Часть солдат уже готовы"Радиостанция RFI со ссылкой на источники в понедельник сообщила, что ряд стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили о готовности направить военные силы для проведения операции в Нигере в случае необходимости."С нашей стороны часть наших солдат уже готовы к возможной военной операции и находятся недалеко от границы с Нигером", - заявил радиостанции нигерийский дипломат.Днем ранее глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные."Это неправда"В то же время глава МИД Франции Катрин Колонна назвала ложными обвинения о планах военного вмешательства Парижа в ситуацию в Нигере.Колонна отметила, что обвинения нигерийских военачальников о намерении военного вмешательства со стороны Франции не соответствуют действительности."Мы твердо и ясно их отвергаем, это неправда. То, что мы видели вчера, - это организованная, не спонтанная, агрессивная и крайне опасная манифестация, с коктейлями Молотова и российскими флагами, сделанными под копирку анти-французскими слоганами – все стандартные элементы дестабилизации в российско-африканском стиле", - сказала министр в эфире телеканала BFMTV.Колонна отметила, что приоритетом Парижа остаётся "безопасность французских граждан".Переворот в НигереРанее военные Нигера объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, объявлении комендантского часа. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230731/eksport-1887450188.html

https://ria.ru/20230731/niger-1887353316.html

https://ria.ru/20230801/zaderzhaniya-1887493034.html

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буркина-фасо

мали

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, нигер, буркина-фасо, мали, мохамед базум, катрин колонна, нато, африканский союз