https://ria.ru/20230801/voyager-2-1887498015.html
В НАСА получили сигнал от потерянного в июле зонда Voyager-2
В НАСА получили сигнал от потерянного в июле зонда Voyager-2 - РИА Новости, 01.08.2023
В НАСА получили сигнал от потерянного в июле зонда Voyager-2
В НАСА заявили, что получили сигнал от зонда Voyager-2, связь с которым была потеряна в июле, аппарат находится в рабочем состоянии. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:21
2023-08-01T03:21
2023-08-01T05:46
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В НАСА заявили, что получили сигнал от зонда Voyager-2, связь с которым была потеряна в июле, аппарат находится в рабочем состоянии. НАСА 28 июля сообщало, что специалисты потеряли связь с космическим зондом, предполагалось, что возобновить ее не удастся как минимум до середины октября."Сеть дальней космической связи НАСА приняла несущий сигнал от Voyager-2, и это дает нам понять, что космический аппарат находится в хорошем состоянии", - сообщает НАСА в Twitter.Миссия Voyager ("Путешественник"), состоящая из зондов-близнецов Voyager-1 и Voyager-2, была запущена в космос в сентябре 1977 года. Эти зонды являются самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими космическим аппаратами. Voyager-1, который удален от Земли на 24 миллиарда километров, работает штатно.
https://ria.ru/20230622/kosmos-1879849246.html
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земля, наса
В НАСА получили сигнал от потерянного в июле зонда Voyager-2
В НАСА получили сигнал от потерянного в июле Voyager-2, оказавшегося в рабочем состоянии