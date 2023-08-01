https://ria.ru/20230801/voyager-2-1887498015.html

В НАСА получили сигнал от потерянного в июле зонда Voyager-2

В НАСА получили сигнал от потерянного в июле зонда Voyager-2 - РИА Новости, 01.08.2023

В НАСА получили сигнал от потерянного в июле зонда Voyager-2

В НАСА заявили, что получили сигнал от зонда Voyager-2, связь с которым была потеряна в июле, аппарат находится в рабочем состоянии. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T03:21

2023-08-01T03:21

2023-08-01T05:46

земля

наса

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В НАСА заявили, что получили сигнал от зонда Voyager-2, связь с которым была потеряна в июле, аппарат находится в рабочем состоянии. НАСА 28 июля сообщало, что специалисты потеряли связь с космическим зондом, предполагалось, что возобновить ее не удастся как минимум до середины октября."Сеть дальней космической связи НАСА приняла несущий сигнал от Voyager-2, и это дает нам понять, что космический аппарат находится в хорошем состоянии", - сообщает НАСА в Twitter.Миссия Voyager ("Путешественник"), состоящая из зондов-близнецов Voyager-1 и Voyager-2, была запущена в космос в сентябре 1977 года. Эти зонды являются самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими космическим аппаратами. Voyager-1, который удален от Земли на 24 миллиарда километров, работает штатно.

https://ria.ru/20230622/kosmos-1879849246.html

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2023

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