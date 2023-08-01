https://ria.ru/20230801/volodin-1887520190.html

Володин заявил о страшном преступлении Зеленского

Володин заявил о страшном преступлении Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023

Володин заявил о страшном преступлении Зеленского

Киевский режим поддерживает торговлю украинскими детьми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Торговля детьми — большой... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:17

2023-08-01T09:17

2023-08-01T16:48

украина

вячеслав володин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киевский режим поддерживает торговлю украинскими детьми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Торговля детьми — большой нелегальный бизнес. Малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", — написал он.Володин отметил, что на Украине процветает индустрия суррогатного материнства, запрещенная во многих странах мира. По словам, такие дети вынашиваются в том числе и для иностранцев."Реклама размещается в автобусах, соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя", — считает политик.Как утверждает Володин, Зеленский и его сторонники "делают все, чтобы угодить своим покровителям на Западе и продолжают истреблять украинский народ". Так, миллионы украинцев уже бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно мобилизованы, резюмировал он.

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украина, вячеслав володин, госдума рф, россия