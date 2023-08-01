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Володин заявил о страшном преступлении Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023
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09:17 01.08.2023 (обновлено: 16:48 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/volodin-1887520190.html
Володин заявил о страшном преступлении Зеленского
Володин заявил о страшном преступлении Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023
Володин заявил о страшном преступлении Зеленского
Киевский режим поддерживает торговлю украинскими детьми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Торговля детьми — большой... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:17
2023-08-01T16:48
украина
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киевский режим поддерживает торговлю украинскими детьми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Торговля детьми — большой нелегальный бизнес. Малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", — написал он.Володин отметил, что на Украине процветает индустрия суррогатного материнства, запрещенная во многих странах мира. По словам, такие дети вынашиваются в том числе и для иностранцев."Реклама размещается в автобусах, соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя", — считает политик.Как утверждает Володин, Зеленский и его сторонники "делают все, чтобы угодить своим покровителям на Западе и продолжают истреблять украинский народ". Так, миллионы украинцев уже бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно мобилизованы, резюмировал он.
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украина, вячеслав володин, госдума рф, россия
Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин заявил о страшном преступлении Зеленского

Спикер Госдумы Володин заявил о поддержке Зеленским преступлений против детей на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киевский режим поддерживает торговлю украинскими детьми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Торговля детьми — большой нелегальный бизнес. Малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", — написал он.
Володин отметил, что на Украине процветает индустрия суррогатного материнства, запрещенная во многих странах мира. По словам, такие дети вынашиваются в том числе и для иностранцев.
"Реклама размещается в автобусах, соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя", — считает политик.
Как утверждает Володин, Зеленский и его сторонники "делают все, чтобы угодить своим покровителям на Западе и продолжают истреблять украинский народ". Так, миллионы украинцев уже бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно мобилизованы, резюмировал он.
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УкраинаВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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