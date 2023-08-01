https://ria.ru/20230801/volodin-1887520190.html
Володин заявил о страшном преступлении Зеленского
Володин заявил о страшном преступлении Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023
Володин заявил о страшном преступлении Зеленского
Киевский режим поддерживает торговлю украинскими детьми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Торговля детьми — большой... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:17
2023-08-01T09:17
2023-08-01T16:48
украина
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киевский режим поддерживает торговлю украинскими детьми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Торговля детьми — большой нелегальный бизнес. Малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", — написал он.Володин отметил, что на Украине процветает индустрия суррогатного материнства, запрещенная во многих странах мира. По словам, такие дети вынашиваются в том числе и для иностранцев."Реклама размещается в автобусах, соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя", — считает политик.Как утверждает Володин, Зеленский и его сторонники "делают все, чтобы угодить своим покровителям на Западе и продолжают истреблять украинский народ". Так, миллионы украинцев уже бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно мобилизованы, резюмировал он.
https://ria.ru/20230727/oruzhie-1886522448.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вячеслав володин, госдума рф, россия
Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин заявил о страшном преступлении Зеленского
Спикер Госдумы Володин заявил о поддержке Зеленским преступлений против детей на Украине
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Киевский режим поддерживает торговлю украинскими детьми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram
-канале.
"Торговля детьми — большой нелегальный бизнес. Малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", — написал он.
Володин отметил, что на Украине процветает индустрия суррогатного материнства, запрещенная во многих странах мира. По словам, такие дети вынашиваются в том числе и для иностранцев.
"Реклама размещается в автобусах, соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя", — считает политик.
Как утверждает Володин, Зеленский и его сторонники "делают все, чтобы угодить своим покровителям на Западе и продолжают истреблять украинский народ". Так, миллионы украинцев уже бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно мобилизованы, резюмировал он.
Володин рассказал о судьбе западного оружия, оказавшегося неэффективным