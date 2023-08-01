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В Полтавской области задержали сотрудника военкомата за помощь уклонистам

В Полтавской области задержали сотрудника военкомата за помощь уклонистам - РИА Новости, 01.08.2023

В Полтавской области задержали сотрудника военкомата за помощь уклонистам

Сотрудник военкомата в Полтавской области Украины задержан по подозрению в помощи военнообязанным в уклонении от службы и выезде за границу, сообщила Служба... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:58

2023-08-01T11:58

2023-08-01T11:58

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудник военкомата в Полтавской области Украины задержан по подозрению в помощи военнообязанным в уклонении от службы и выезде за границу, сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. "СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от службы в армии… За 6 тысяч долларов США он изготавливал для них документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении СБУ.Как сообщили в ведомстве, задержали его в момент передачи уклонисту фиктивной справки. Против него заведено дело по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. "По материалам следствия, фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов – ред.) в Полтавской области. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, разрешавшие мужчинам выезжать за границу", - добавили в СБУ. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов на предмет коррупции. Как сообщила ранее представитель госбюро расследований Татьяна Сапьян, более 100 дел расследуются из-за различных нарушений в военкоматах на Украине.

https://ria.ru/20230718/ukraina-1884911346.html

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886106916.html

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в мире, полтавская область, украина, служба безопасности украины