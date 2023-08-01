Аксенов заявил о готовности Крыма к жизни без воды из Днепра
Аксенов заявил, что Крым готов к жизни без воды из Днепра, рисков по питьевой воде нет
Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Рисков для снабжения крымчан питьевой водой после прекращения подачи воды Днепра по Северо-Крымскому каналу нет, может пострадать лишь сельскохозяйственное производство, которое использовало орошение, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, воды, которая поступила в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища до разрушения Каховской ГЭС, хватит для ее передачи в Крым и для полива еще на 3 месяца.
"Что касается Северо-Крымского канала – мы жили без воды из него, подача воды после начала спецоперации по нему стала дополнительной возможностью. Мы понимаем, что пострадает сельское хозяйство – это объективно, по орошению будут проблемы. По питьевой воде и бытовому водоснабжению Крыма никаких рисков нет, у нас наполнение водохранилищ на сегодня приличное. Кроме того, мы используем артезианские источники воды для подачи в Симферополь – до 112 тысяч кубометров в сутки, балансируем, когда вода наполняет водохранилища, открываем заслонку и оттуда поставляем воду. Рисков по питьевому водоснабжению нет", - сказал журналистам Аксенов.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Понижение уровня Каховского водохранилища привело к тому, что вода из него перестала поступать в Северо-Крымский канал. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.