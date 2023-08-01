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Электронные визы вернут въездной туризм в Россию на доковидный уровень

Электронные визы вернут въездной туризм в Россию на доковидный уровень - РИА Новости, 01.08.2023

Электронные визы вернут въездной туризм в Россию на доковидный уровень

Введение Россией электронных виз поможет увеличить количество въезжающих из 55 стран в десять раз по сравнению с прошлогодним уровнем - до 10 миллионов человек... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T03:47

2023-08-01T03:47

2023-08-01T03:47

туризм

россия

китай

индия

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Введение Россией электронных виз поможет увеличить количество въезжающих из 55 стран в десять раз по сравнению с прошлогодним уровнем - до 10 миллионов человек уже по итогам 2024 года, тем самым превысив допандемийные значения на два миллиона, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы и оценок эксперта. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. Согласно данным Федстата, в 2022 году количество прибывших в Россию жителей стран, для которых вводятся электронные визы, составило 1,1 миллиона человек против 8,2 миллиона человек в допандемийном 2019 году. По мнению доцента кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Никольской, введение нового механизма благотворно повлияет на отрасль. "Въездной турпоток по итогам 2024 года может вырасти до 10 миллионов человек, что на два миллиона человек выше показателей 2019 года. Данные показатели будут достигнуты благодаря запуску как электронной визы, так и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном", - прокомментировала она вопрос о потенциале восстановления турпотока в Россию из 55 стран, для которых вводится электронная виза. Главные поставщикиОсновным регионом, откуда в Россию шел поток туристов как в 2022, так и в 2019 году, была Европа. При этом их количество за три года сократилось почти в 11 раз - до 463,8 тысячи человек с 4,96 миллиона. Главным европейским "поставщиком" туристов были Германия, Эстония, Финляндия, Латвия и Литва. Если смотреть по отдельным странам, то первое место по турпотоку в 2022 году заняла Турция. Количество приехавших в Россию по сравнению с 2019 годом выросло на 6% - до 198,6 тысячи человек, а сама страна оказалось единственной из списка, откуда поток вырос по сравнению с доковидным периодом. Затем идет Китай, который тем не менее показал самое сильное падение по количеству туристов за последние три года. Если в 2019 году въехало почти 2,3 миллиона человек, то в прошлом году количество сократилось в 17 раз - до 131,2 тысячи. Однако уже в первом квартале текущего года поток вырос: он составил 84,5 тысячи, или 64% от всего прошлогоднего. На третье место поднялись Филиппины с 107,2 тысячи прибывших, на четвертое - Индия с показателем в 85,4 тысячи, при этом обе страны не входили в топ-5 в 2019 году. Германия, откуда в Россию приехало 67,7 тысячи человек, замыкает пятерку лидеров, в то же время снижение потока - в 11 раз по сравнению с доковидным периодом. При этом Иран, который в 2019 году не входил в двадцатку крупнейших направлений въездного туризма, по итогам прошлого года поднялся на девятое место с потоком в почти 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230731/kitay-1887440325.html

https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886988396.html

https://ria.ru/20230730/moshennichestvo-1887179863.html

россия

китай

индия

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россия, китай, индия, рэу имени г. в. плеханова