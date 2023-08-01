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Лондон не выдал визы российским делегатам для участия в мероприятии ООН

Лондон не выдал визы российским делегатам для участия в мероприятии ООН - РИА Новости, 01.08.2023

Лондон не выдал визы российским делегатам для участия в мероприятии ООН

Великобритания не выдала визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне с 23 по 28 июля,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T00:19

2023-08-01T00:19

2023-08-01T07:42

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ООН, 1 авг - РИА Новости. Великобритания не выдала визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне с 23 по 28 июля, сообщается на сайте постпредства России при всемирной организации."Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН), проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (ИМО)", - сказано в сообщении. В миссии отметили, что российские делегаты были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) представлять данные руководящие органы.Дипломаты выразили сожаление из-за того, что Великобритания решила "не только нарушить свои международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира ИМО, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО". "Такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого "международного порядка, основанного на правилах", но никак не международного права", - подчеркнуло постпредство.Ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая отмечала наличие проблемы с выдачей виз США российским дипломатам, направляющимся работать в российскую миссию при организации, а также для участия в мероприятиях ООН. По данным на конец июня, въездных виз на тот момент ждали около 50 сотрудников.

https://ria.ru/20230526/vizy-1874353689.html

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лондон, великобритания, россия, оон, генеральная ассамблея оон, фао, в мире