https://ria.ru/20230801/vina-1887609572.html
Обвиняемый в похищении девушки в Челябинске не признал вину в изнасиловании
Обвиняемый в похищении девушки в Челябинске не признал вину в изнасиловании - РИА Новости, 01.08.2023
Обвиняемый в похищении девушки в Челябинске не признал вину в изнасиловании
Житель Челябинска Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении и изнасиловании девушки в доме поселка Смолино с 2009 года и убийстве другой женщины, сказал в суде, РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:43
2023-08-01T14:43
2023-08-01T14:44
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
дело о похищении девушки в челябинской области
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Житель Челябинска Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении и изнасиловании девушки в доме поселка Смолино с 2009 года и убийстве другой женщины, сказал в суде, что не признает свою вину в изнасиловании. Ранее СК предъявил жителю Челябинска Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери – в похищении человека, и попросил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. "Наверное, да", - сказал обвиняемый журналистам, отвечая на вопрос о том, признает ли вину в преступлениях. Отвечая на вопрос, виновен ли он в изнасиловании, ответил, что никого не насиловал. Ранее Ческидов заявлял в суде, что был ранее судим, судимость погашена, также сообщил, что официально женат, детей у него нет. Следователи и прокуратура сообщали ранее, что подозреваемый осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть дом. По данным источника РИА Новости, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе дома.
https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области, челябинская область
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о похищении девушки в Челябинской области, Челябинская область
Обвиняемый в похищении девушки в Челябинске не признал вину в изнасиловании
Обвиняемый в похищении девушки в челябинском Смолино заявил, что никого не насиловал
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Житель Челябинска Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении и изнасиловании девушки в доме поселка Смолино с 2009 года и убийстве другой женщины, сказал в суде, что не признает свою вину в изнасиловании.
Ранее СК предъявил жителю Челябинска Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери – в похищении человека, и попросил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку
"Наверное, да", - сказал обвиняемый журналистам, отвечая на вопрос о том, признает ли вину в преступлениях. Отвечая на вопрос, виновен ли он в изнасиловании, ответил, что никого не насиловал.
Ранее Ческидов заявлял в суде, что был ранее судим, судимость погашена, также сообщил, что официально женат, детей у него нет.
Следователи и прокуратура сообщали ранее, что подозреваемый осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть дом.
По данным источника РИА Новости, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК
установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе дома.
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой