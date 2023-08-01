https://ria.ru/20230801/vina-1887609572.html

Обвиняемый в похищении девушки в Челябинске не признал вину в изнасиловании

Обвиняемый в похищении девушки в Челябинске не признал вину в изнасиловании - РИА Новости, 01.08.2023

Обвиняемый в похищении девушки в Челябинске не признал вину в изнасиловании

Житель Челябинска Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении и изнасиловании девушки в доме поселка Смолино с 2009 года и убийстве другой женщины, сказал в суде, РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:43

2023-08-01T14:43

2023-08-01T14:44

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

дело о похищении девушки в челябинской области

челябинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887590688_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_0c09196593a983c5556b50ad47b6b454.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Житель Челябинска Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении и изнасиловании девушки в доме поселка Смолино с 2009 года и убийстве другой женщины, сказал в суде, что не признает свою вину в изнасиловании. Ранее СК предъявил жителю Челябинска Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери – в похищении человека, и попросил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. "Наверное, да", - сказал обвиняемый журналистам, отвечая на вопрос о том, признает ли вину в преступлениях. Отвечая на вопрос, виновен ли он в изнасиловании, ответил, что никого не насиловал. Ранее Ческидов заявлял в суде, что был ранее судим, судимость погашена, также сообщил, что официально женат, детей у него нет. Следователи и прокуратура сообщали ранее, что подозреваемый осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть дом. По данным источника РИА Новости, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе дома.

https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html

https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html

челябинск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области, челябинская область