https://ria.ru/20230801/vertolety-1887618601.html

Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши

Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши - РИА Новости, 01.08.2023

Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши

Появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши, сообщила радиостанция Zet. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:15

2023-08-01T15:15

2023-08-01T15:15

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ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши, сообщила радиостанция Zet. "Что сегодня летает над Беловежей, кроме аистов?", - написала в Facebook* жительница Польши Элиза, чьи слова приводит радиостанция. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. "Польское воздушное пространство не было нарушено", - заверили в командовании польской армии, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом. Сообщается, что Белоруссия использует при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html

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в мире, польша, белоруссия