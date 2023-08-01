https://ria.ru/20230801/vertolety-1887618601.html
Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши
Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши - РИА Новости, 01.08.2023
Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши
Появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши, сообщила радиостанция Zet. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:15
2023-08-01T15:15
2023-08-01T15:15
в мире
польша
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887617937_0:101:1200:776_1920x0_80_0_0_11ea156c9f3fb630922758b882e71e5b.jpg
ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши, сообщила радиостанция Zet. "Что сегодня летает над Беловежей, кроме аистов?", - написала в Facebook* жительница Польши Элиза, чьи слова приводит радиостанция. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. "Польское воздушное пространство не было нарушено", - заверили в командовании польской армии, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом. Сообщается, что Белоруссия использует при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html
польша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887617937_165:0:1200:776_1920x0_80_0_0_288f3cfed4469eb2dc7032a5d5c50539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши
Радиостанция Zet: вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей востока Польши
ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости.
Появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши, сообщила радиостанция Zet
.
«
"Что сегодня летает над Беловежей, кроме аистов?", - написала в Facebook* жительница Польши Элиза, чьи слова приводит радиостанция.
Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. "Польское воздушное пространство не было нарушено", - заверили в командовании польской армии, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом.
Сообщается, что Белоруссия использует при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией