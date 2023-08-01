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Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши - РИА Новости, 01.08.2023
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15:15 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/vertolety-1887618601.html
Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши
Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши - РИА Новости, 01.08.2023
Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши
Появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши, сообщила радиостанция Zet. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:15
2023-08-01T15:15
в мире
польша
белоруссия
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ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши, сообщила радиостанция Zet. "Что сегодня летает над Беловежей, кроме аистов?", - написала в Facebook* жительница Польши Элиза, чьи слова приводит радиостанция. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. "Польское воздушное пространство не было нарушено", - заверили в командовании польской армии, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом. Сообщается, что Белоруссия использует при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
Вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей Польши

Радиостанция Zet: вертолеты Белоруссии у польской границы напугали жителей востока Польши

© Фото : @Eliza KowalczykБелорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : @Eliza Kowalczyk
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши, сообщила радиостанция Zet.
«
"Что сегодня летает над Беловежей, кроме аистов?", - написала в Facebook* жительница Польши Элиза, чьи слова приводит радиостанция.
Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. "Польское воздушное пространство не было нарушено", - заверили в командовании польской армии, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом.
Сообщается, что Белоруссия использует при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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