https://ria.ru/20230801/vertolet-1887691026.html
Минск отреагировал на обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства
Минск отреагировал на обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 01.08.2023
Минск отреагировал на обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства
Минобороны Белоруссии заявило, что нарушения границы Польши белорусскими вертолетами не было, а такое заявление Варшавы нужно для оправдания наращивания ею... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:40
2023-08-01T21:40
2023-08-01T22:05
минск
ми-24
ми-8 амтш
варшава
белоруссия
в мире
польша
министерство обороны белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887617937_0:101:1200:776_1920x0_80_0_0_11ea156c9f3fb630922758b882e71e5b.jpg
МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что нарушения границы Польши белорусскими вертолетами не было, а такое заявление Варшавы нужно для оправдания наращивания ею войск у белорусско-польской границы."Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", - говорится в заявлении пресс-службы министерства, распространённого во вторник.Подчеркивается, что "сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было".В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру - видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, - уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".МИД Польши заявил во вторник вечером, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, поэтому в министерство был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии, ему заявлен решительный протест. При этом министерство нацобороны Польши сообщило, что решено увеличить количество войск на границе с Белоруссией из-за нарушения воздушного пространства белорусскими вертолетами. Там пояснили, что пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что "затрудняет обнаружение радиолокационными системами". До этого радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. При этом в командовании польской армии тогда заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей. Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.
https://ria.ru/20230801/gruppirovka-1887689841.html
минск
варшава
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887617937_165:0:1200:776_1920x0_80_0_0_288f3cfed4469eb2dc7032a5d5c50539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, ми-24, ми-8 амтш, варшава, белоруссия, в мире, польша, министерство обороны белоруссии
Минск, Ми-24, Ми-8 АМТШ, Варшава, Белоруссия, В мире, Польша, Министерство обороны Белоруссии
Минск отреагировал на обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства
Минобороны Белоруссии назвало обвинения Польши в нарушении границ вертолетами надуманными
МИНСК, 1 авг - РИА Новости.
Минобороны Белоруссии заявило, что нарушения
границы Польши белорусскими вертолетами не было, а такое заявление Варшавы нужно для оправдания наращивания ею войск у белорусско-польской границы.
"Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24
и Ми-8
белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", - говорится в заявлении пресс-службы министерства, распространённого во вторник.
Подчеркивается, что "сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было".
В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру - видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, - уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".
МИД Польши заявил во вторник вечером, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, поэтому в министерство был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии, ему заявлен решительный протест. При этом министерство нацобороны Польши сообщило, что решено увеличить количество войск на границе с Белоруссией из-за нарушения воздушного пространства белорусскими вертолетами. Там пояснили, что пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что "затрудняет обнаружение радиолокационными системами". До этого радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. При этом в командовании польской армии тогда заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей. Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.
Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией