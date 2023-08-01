https://ria.ru/20230801/vertolet-1887691026.html

Минск отреагировал на обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства

Минск отреагировал на обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 01.08.2023

Минск отреагировал на обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства

Минобороны Белоруссии заявило, что нарушения границы Польши белорусскими вертолетами не было, а такое заявление Варшавы нужно для оправдания наращивания ею... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T21:40

2023-08-01T21:40

2023-08-01T22:05

минск

ми-24

ми-8 амтш

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министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что нарушения границы Польши белорусскими вертолетами не было, а такое заявление Варшавы нужно для оправдания наращивания ею войск у белорусско-польской границы."Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", - говорится в заявлении пресс-службы министерства, распространённого во вторник.Подчеркивается, что "сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было".В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру - видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, - уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".МИД Польши заявил во вторник вечером, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, поэтому в министерство был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии, ему заявлен решительный протест. При этом министерство нацобороны Польши сообщило, что решено увеличить количество войск на границе с Белоруссией из-за нарушения воздушного пространства белорусскими вертолетами. Там пояснили, что пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что "затрудняет обнаружение радиолокационными системами". До этого радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. При этом в командовании польской армии тогда заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей. Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.

https://ria.ru/20230801/gruppirovka-1887689841.html

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