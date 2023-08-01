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МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства страны - РИА Новости, 01.08.2023
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21:09 01.08.2023 (обновлено: 21:29 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/vertolet-1887687211.html
МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства страны
МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства страны - РИА Новости, 01.08.2023
МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства страны
МИД Польши утверждает, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:09
2023-08-01T21:29
в мире
польша
белоруссия
варшава
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ВАРШАВА, 1 авг - РИА Новости. МИД Польши утверждает, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, следует из сообщения ведомства."В связи с нарушением воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии", - говорится в сообщении ведомства.В МИД выразили "решительный протест" и призвали белорусскую сторону "незамедлительно и подробно объясниться по поводу инцидента". "Польская сторона подчеркнула, что инцидент рассматривается как еще один элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает от Белоруссии воздержания от такого рода действий", - добавили в польском МИД.Ранее радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. При этом в командовании польской армии заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей. Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.
https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html
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в мире, польша, белоруссия, варшава
В мире, Польша, Белоруссия, Варшава
МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства страны

Польша вызвала временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолетов на границе

© Фото : @Eliza KowalczykБелорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : @Eliza Kowalczyk
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 авг - РИА Новости. МИД Польши утверждает, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, следует из сообщения ведомства.
"В связи с нарушением воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии", - говорится в сообщении ведомства.
В МИД выразили "решительный протест" и призвали белорусскую сторону "незамедлительно и подробно объясниться по поводу инцидента". "Польская сторона подчеркнула, что инцидент рассматривается как еще один элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает от Белоруссии воздержания от такого рода действий", - добавили в польском МИД.
Ранее радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. При этом в командовании польской армии заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей. Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.
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