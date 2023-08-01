МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства страны
Польша вызвала временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолетов на границе
© Фото : @Eliza KowalczykБелорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
© Фото : @Eliza Kowalczyk
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
ВАРШАВА, 1 авг - РИА Новости. МИД Польши утверждает, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, следует из сообщения ведомства.
"В связи с нарушением воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии", - говорится в сообщении ведомства.
В МИД выразили "решительный протест" и призвали белорусскую сторону "незамедлительно и подробно объясниться по поводу инцидента". "Польская сторона подчеркнула, что инцидент рассматривается как еще один элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает от Белоруссии воздержания от такого рода действий", - добавили в польском МИД.
Ранее радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. При этом в командовании польской армии заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей. Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.