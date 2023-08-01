https://ria.ru/20230801/vashington-1887474042.html

Вашингтон сколачивает единый фронт против Китая

Вашингтон сколачивает единый фронт против Китая - РИА Новости, 01.08.2023

Вашингтон сколачивает единый фронт против Китая

Если кто-то соскучился по новостям о госсекретаре США Энтони Блинкене и интересуется, куда он вообще делся, то ответов есть целых два. Первый: Блинкен ездил... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:01

аналитика

китай

сша

италия

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885154350_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_43da2195fc669a96ec3b092ee1911dcb.jpg

Если кто-то соскучился по новостям о госсекретаре США Энтони Блинкене и интересуется, куда он вообще делся, то ответов есть целых два. Первый: Блинкен ездил очень далеко, на тихоокеанский Юг. И второй: надо заметить, что если какие-то темы или регионы упорно отсутствуют в медийном поле США, то это всегда интересно. А о тихоокеанской поездке Блинкена американцы особо много не рассказывали.Зато эта история присутствует в медийном поле Китая, потому что речь идет о создании второй, тыловой, линии обороны (хотя скорее наступления) США против КНР. Пекинские аналитики давно уже коллекционируют признаки того, что американцы не считают надежной "первую линию" — Япония, Южная Корея, Тайвань — без того, чтобы у таковой был тыл в виде как минимум Австралии.Блинкен явно не добился полного успеха. В Новой Зеландии министр иностранных дел Наная Махута сообщила ему, что страна не готова отказаться от своего безъядерного статуса, "это все равно что продать свою душу". Блинкен хорошо смотрится в роли собирателя душ, дьявол и должен быть поначалу вот таким деликатным и обаятельным.Примерно такая же сцена была в тихоокеанском королевстве Тонга, где Блинкену сообщили: спасибо, но у страны нет никаких проблем с Китаем, так что в этой части Океании Вашингтону ловить нечего.Но хватает и Австралии, которая с помощью альянса AUCUS (с Великобританией и Соединенными Штатами) превращается не только в очередной авианосец США в регионе, но и в производственную базу по снабжению возможного будущего антикитайского фронта — например, крылатыми ракетами и прочей амуницией.Из всего этого можно и нужно сделать множество полезных выводов. Например, напомнить в очередной раз, что Украина — частность для США, Америка готовится прежде всего к большому противостоянию с Китаем. В таких ситуациях, как известно, не имеет значения, кто и что первым начал — важна общая картина. А создают ее именно США, разваливая мир, строившийся на взаимодействии двух первых экономик (Америки и Китая), и конструируя совсем другой мир, где эти две сверхдержавы просто обязаны оказаться противниками. Остальные же должны выбрать себе ту или иную сторону.В этом отношении интересно посмотреть также на противоположную сторону планеты — на Европу. Там есть два как бы диссидента, Франция и Италия, которые упорно не желают сворачивать сотрудничество с Пекином. Французы на минувших выходных провели с китайцами диалог на уровне ответственных за экономику. В Италии пока идет внутренняя дискуссия о том, продлевать ли в марте следующего года соглашение с Китаем насчет участия страны в глобальном проекте Пекина "Пояс и путь". И те и другие пытаются удержаться на двух стульях, американском и китайском. Прочие европейцы сидят тихо, но в целом у них та же проблема, что у новозеландцев или жителей Тонга.А именно — экономика. Для одних стран (типа Новой Зеландии) Китай — первый торговый партнер. Для других — просто существенный, как для Италии. И, по сути, основные усилия дипломатии США направлены на то, чтобы сколотить альянс тех стран, которые не были бы связаны с Китаем экономически. И, значит, надо заставить их такие связи свернуть.А это означает усилия, которые должны выстроить какой-то новый мир на десятилетия вперед, и работать такой мир будет должен не на экономических интересах, а на чистой политике, то есть на идейной связанности с тем или иным мировым центром силы. Здесь вообще-то перед нами попытка переворота давно сложившихся представлений о том, что такое мировая экономика и как она должна работать.Упомянутое выше отсутствие серьезных дискуссий на эту тему в СМИ США — это оттого, что тут никаких разговоров быть не должно, а то в них всплывут неприятные реальности. Настолько же неприятные, как известная нам история — лишение Германии возможности строить свою экономику на газе из России (с происходящим уже развалом этой самой экономики). Но дело-то в том, что немцы тут явно не единственная намечаемая жертва: прочие союзники США — в той же позиции.В этой жутковатой схеме мира новую роль приобретают страны Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Им, в отличие от западников, светит перспектива бурного роста с опорой на Китай и друг на друга. Так что на десятилетия вперед нам предстоит наблюдать, как у этого "мирового большинства" получится отстаивать свои прекрасные перспективы против саботажа ощетинившегося западного альянса.

https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887075904.html

https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887038935.html

https://ria.ru/20230709/soglashenie-1883125894.html

https://ria.ru/20230711/afrika-1883530813.html

китай

сша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, китай, сша, италия, энтони блинкен