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Вашингтон сколачивает единый фронт против Китая - РИА Новости, 01.08.2023
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08:00 01.08.2023 (обновлено: 08:01 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/vashington-1887474042.html
Вашингтон сколачивает единый фронт против Китая
Вашингтон сколачивает единый фронт против Китая - РИА Новости, 01.08.2023
Вашингтон сколачивает единый фронт против Китая
Если кто-то соскучился по новостям о госсекретаре США Энтони Блинкене и интересуется, куда он вообще делся, то ответов есть целых два. Первый: Блинкен ездил... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:00
2023-08-01T08:01
аналитика
китай
сша
италия
энтони блинкен
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Если кто-то соскучился по новостям о госсекретаре США Энтони Блинкене и интересуется, куда он вообще делся, то ответов есть целых два. Первый: Блинкен ездил очень далеко, на тихоокеанский Юг. И второй: надо заметить, что если какие-то темы или регионы упорно отсутствуют в медийном поле США, то это всегда интересно. А о тихоокеанской поездке Блинкена американцы особо много не рассказывали.Зато эта история присутствует в медийном поле Китая, потому что речь идет о создании второй, тыловой, линии обороны (хотя скорее наступления) США против КНР. Пекинские аналитики давно уже коллекционируют признаки того, что американцы не считают надежной "первую линию" — Япония, Южная Корея, Тайвань — без того, чтобы у таковой был тыл в виде как минимум Австралии.Блинкен явно не добился полного успеха. В Новой Зеландии министр иностранных дел Наная Махута сообщила ему, что страна не готова отказаться от своего безъядерного статуса, "это все равно что продать свою душу". Блинкен хорошо смотрится в роли собирателя душ, дьявол и должен быть поначалу вот таким деликатным и обаятельным.Примерно такая же сцена была в тихоокеанском королевстве Тонга, где Блинкену сообщили: спасибо, но у страны нет никаких проблем с Китаем, так что в этой части Океании Вашингтону ловить нечего.Но хватает и Австралии, которая с помощью альянса AUCUS (с Великобританией и Соединенными Штатами) превращается не только в очередной авианосец США в регионе, но и в производственную базу по снабжению возможного будущего антикитайского фронта — например, крылатыми ракетами и прочей амуницией.Из всего этого можно и нужно сделать множество полезных выводов. Например, напомнить в очередной раз, что Украина — частность для США, Америка готовится прежде всего к большому противостоянию с Китаем. В таких ситуациях, как известно, не имеет значения, кто и что первым начал — важна общая картина. А создают ее именно США, разваливая мир, строившийся на взаимодействии двух первых экономик (Америки и Китая), и конструируя совсем другой мир, где эти две сверхдержавы просто обязаны оказаться противниками. Остальные же должны выбрать себе ту или иную сторону.В этом отношении интересно посмотреть также на противоположную сторону планеты — на Европу. Там есть два как бы диссидента, Франция и Италия, которые упорно не желают сворачивать сотрудничество с Пекином. Французы на минувших выходных провели с китайцами диалог на уровне ответственных за экономику. В Италии пока идет внутренняя дискуссия о том, продлевать ли в марте следующего года соглашение с Китаем насчет участия страны в глобальном проекте Пекина "Пояс и путь". И те и другие пытаются удержаться на двух стульях, американском и китайском. Прочие европейцы сидят тихо, но в целом у них та же проблема, что у новозеландцев или жителей Тонга.А именно — экономика. Для одних стран (типа Новой Зеландии) Китай — первый торговый партнер. Для других — просто существенный, как для Италии. И, по сути, основные усилия дипломатии США направлены на то, чтобы сколотить альянс тех стран, которые не были бы связаны с Китаем экономически. И, значит, надо заставить их такие связи свернуть.А это означает усилия, которые должны выстроить какой-то новый мир на десятилетия вперед, и работать такой мир будет должен не на экономических интересах, а на чистой политике, то есть на идейной связанности с тем или иным мировым центром силы. Здесь вообще-то перед нами попытка переворота давно сложившихся представлений о том, что такое мировая экономика и как она должна работать.Упомянутое выше отсутствие серьезных дискуссий на эту тему в СМИ США — это оттого, что тут никаких разговоров быть не должно, а то в них всплывут неприятные реальности. Настолько же неприятные, как известная нам история — лишение Германии возможности строить свою экономику на газе из России (с происходящим уже развалом этой самой экономики). Но дело-то в том, что немцы тут явно не единственная намечаемая жертва: прочие союзники США — в той же позиции.В этой жутковатой схеме мира новую роль приобретают страны Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Им, в отличие от западников, светит перспектива бурного роста с опорой на Китай и друг на друга. Так что на десятилетия вперед нам предстоит наблюдать, как у этого "мирового большинства" получится отстаивать свои прекрасные перспективы против саботажа ощетинившегося западного альянса.
https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887075904.html
https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887038935.html
https://ria.ru/20230709/soglashenie-1883125894.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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аналитика, китай, сша, италия, энтони блинкен
Аналитика, Китай, США, Италия, Энтони Блинкен

Вашингтон сколачивает единый фронт против Китая

© AP Photo / Lynne SladkyМужчина с американским флагом на шляпе
Мужчина с американским флагом на шляпе - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Lynne Sladky
Мужчина с американским флагом на шляпе. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Если кто-то соскучился по новостям о госсекретаре США Энтони Блинкене и интересуется, куда он вообще делся, то ответов есть целых два. Первый: Блинкен ездил очень далеко, на тихоокеанский Юг. И второй: надо заметить, что если какие-то темы или регионы упорно отсутствуют в медийном поле США, то это всегда интересно. А о тихоокеанской поездке Блинкена американцы особо много не рассказывали.
Зато эта история присутствует в медийном поле Китая, потому что речь идет о создании второй, тыловой, линии обороны (хотя скорее наступления) США против КНР. Пекинские аналитики давно уже коллекционируют признаки того, что американцы не считают надежной "первую линию" — Япония, Южная Корея, Тайвань — без того, чтобы у таковой был тыл в виде как минимум Австралии.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам поставок оружия
29 июля, 15:48
Блинкен явно не добился полного успеха. В Новой Зеландии министр иностранных дел Наная Махута сообщила ему, что страна не готова отказаться от своего безъядерного статуса, "это все равно что продать свою душу". Блинкен хорошо смотрится в роли собирателя душ, дьявол и должен быть поначалу вот таким деликатным и обаятельным.
Примерно такая же сцена была в тихоокеанском королевстве Тонга, где Блинкену сообщили: спасибо, но у страны нет никаких проблем с Китаем, так что в этой части Океании Вашингтону ловить нечего.
Но хватает и Австралии, которая с помощью альянса AUCUS (с Великобританией и Соединенными Штатами) превращается не только в очередной авианосец США в регионе, но и в производственную базу по снабжению возможного будущего антикитайского фронта — например, крылатыми ракетами и прочей амуницией.
Вид на Сидней, Австралия
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО
29 июля, 11:05
Из всего этого можно и нужно сделать множество полезных выводов. Например, напомнить в очередной раз, что Украина — частность для США, Америка готовится прежде всего к большому противостоянию с Китаем. В таких ситуациях, как известно, не имеет значения, кто и что первым начал — важна общая картина. А создают ее именно США, разваливая мир, строившийся на взаимодействии двух первых экономик (Америки и Китая), и конструируя совсем другой мир, где эти две сверхдержавы просто обязаны оказаться противниками. Остальные же должны выбрать себе ту или иную сторону.
В этом отношении интересно посмотреть также на противоположную сторону планеты — на Европу. Там есть два как бы диссидента, Франция и Италия, которые упорно не желают сворачивать сотрудничество с Пекином. Французы на минувших выходных провели с китайцами диалог на уровне ответственных за экономику. В Италии пока идет внутренняя дискуссия о том, продлевать ли в марте следующего года соглашение с Китаем насчет участия страны в глобальном проекте Пекина "Пояс и путь". И те и другие пытаются удержаться на двух стульях, американском и китайском. Прочие европейцы сидят тихо, но в целом у них та же проблема, что у новозеландцев или жителей Тонга.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Евросоюз и Новая Зеландия подписали соглашение о свободной торговле
9 июля, 17:22
А именно — экономика. Для одних стран (типа Новой Зеландии) Китай — первый торговый партнер. Для других — просто существенный, как для Италии. И, по сути, основные усилия дипломатии США направлены на то, чтобы сколотить альянс тех стран, которые не были бы связаны с Китаем экономически. И, значит, надо заставить их такие связи свернуть.
А это означает усилия, которые должны выстроить какой-то новый мир на десятилетия вперед, и работать такой мир будет должен не на экономических интересах, а на чистой политике, то есть на идейной связанности с тем или иным мировым центром силы. Здесь вообще-то перед нами попытка переворота давно сложившихся представлений о том, что такое мировая экономика и как она должна работать.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Россия и Китай могут помочь Африке в развитии экономики, заявила Матвиенко
11 июля, 15:05
Упомянутое выше отсутствие серьезных дискуссий на эту тему в СМИ США — это оттого, что тут никаких разговоров быть не должно, а то в них всплывут неприятные реальности. Настолько же неприятные, как известная нам история — лишение Германии возможности строить свою экономику на газе из России (с происходящим уже развалом этой самой экономики). Но дело-то в том, что немцы тут явно не единственная намечаемая жертва: прочие союзники США — в той же позиции.
В этой жутковатой схеме мира новую роль приобретают страны Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Им, в отличие от западников, светит перспектива бурного роста с опорой на Китай и друг на друга. Так что на десятилетия вперед нам предстоит наблюдать, как у этого "мирового большинства" получится отстаивать свои прекрасные перспективы против саботажа ощетинившегося западного альянса.
 
АналитикаКитайСШАИталияЭнтони Блинкен
 
 
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