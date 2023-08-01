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В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств - РИА Новости, 01.08.2023
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств
Национальная денежная единица иностранного государства, выпускаемая в цифровой форме и являющаяся законным средством платежа, теперь юридически признается в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T01:10
2023-08-01T01:10
2023-08-01T01:10
россия
экономика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Национальная денежная единица иностранного государства, выпускаемая в цифровой форме и являющаяся законным средством платежа, теперь юридически признается в России и приравнивается по статусу к иностранной валюте в любой другой форме, следует из вступивших в силу с 1 августа поправок к закону о валютном регулировании и валютном контроле. "Подпункт "б" пункта 2 части 1 статьи 1 дополнить словами "а также национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме национальным центральным банком иностранного государства (группы иностранных государств) или иным органом иностранного государства.., в функции которого входит выпуск таких денежных единиц, находящаяся в обращении и являющаяся законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств)", - сказано в документе. Также теперь предусмотрено, что нерезиденты имеют право без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями, если иное не предусмотрено законодательством. С сегодняшнего дня также вступил в силу основной закон по цифровому рублю. Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит совет директоров Банка России. Кроме того, он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
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россия, экономика
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств
В России юридически признали валюту иностранных государств, выпускаемую в цифровой форме
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Национальная денежная единица иностранного государства, выпускаемая в цифровой форме и являющаяся законным средством платежа, теперь юридически признается в России и приравнивается по статусу к иностранной валюте в любой другой форме, следует из вступивших в силу с 1 августа поправок к закону о валютном регулировании и валютном контроле.
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"Подпункт "б" пункта 2 части 1 статьи 1 дополнить словами "а также национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме национальным центральным банком иностранного государства (группы иностранных государств) или иным органом иностранного государства.., в функции которого входит выпуск таких денежных единиц, находящаяся в обращении и являющаяся законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств)", - сказано в документе.
Также теперь предусмотрено, что нерезиденты имеют право без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями, если иное не предусмотрено законодательством.
С сегодняшнего дня также вступил в силу основной закон по цифровому рублю. Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит совет директоров Банка России.
Кроме того, он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты