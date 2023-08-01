Рейтинг@Mail.ru
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/valyuta-1887491796.html
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств - РИА Новости, 01.08.2023
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств
Национальная денежная единица иностранного государства, выпускаемая в цифровой форме и являющаяся законным средством платежа, теперь юридически признается в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T01:10
2023-08-01T01:10
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338708_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_9b86d6876db5c407cad2ccfd7f4c118f.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Национальная денежная единица иностранного государства, выпускаемая в цифровой форме и являющаяся законным средством платежа, теперь юридически признается в России и приравнивается по статусу к иностранной валюте в любой другой форме, следует из вступивших в силу с 1 августа поправок к закону о валютном регулировании и валютном контроле. "Подпункт "б" пункта 2 части 1 статьи 1 дополнить словами "а также национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме национальным центральным банком иностранного государства (группы иностранных государств) или иным органом иностранного государства.., в функции которого входит выпуск таких денежных единиц, находящаяся в обращении и являющаяся законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств)", - сказано в документе. Также теперь предусмотрено, что нерезиденты имеют право без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями, если иное не предусмотрено законодательством. С сегодняшнего дня также вступил в силу основной закон по цифровому рублю. Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит совет директоров Банка России. Кроме того, он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
https://ria.ru/20230731/rubl-1884313690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338708_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_597309896e5e68a15c56d5f89a364737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств

В России юридически признали валюту иностранных государств, выпускаемую в цифровой форме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Национальная денежная единица иностранного государства, выпускаемая в цифровой форме и являющаяся законным средством платежа, теперь юридически признается в России и приравнивается по статусу к иностранной валюте в любой другой форме, следует из вступивших в силу с 1 августа поправок к закону о валютном регулировании и валютном контроле.
«
"Подпункт "б" пункта 2 части 1 статьи 1 дополнить словами "а также национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме национальным центральным банком иностранного государства (группы иностранных государств) или иным органом иностранного государства.., в функции которого входит выпуск таких денежных единиц, находящаяся в обращении и являющаяся законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств)", - сказано в документе.
Также теперь предусмотрено, что нерезиденты имеют право без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями, если иное не предусмотрено законодательством.
С сегодняшнего дня также вступил в силу основной закон по цифровому рублю. Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит совет директоров Банка России.
Кроме того, он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
Цифровой рубль
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты
Вчера, 12:57
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала