https://ria.ru/20230801/vagner-1887616804.html

Лукашенко заявил, что хочет оставить бойцов "Вагнера" в белорусской армии

Лукашенко заявил, что хочет оставить бойцов "Вагнера" в белорусской армии - РИА Новости, 01.08.2023

Лукашенко заявил, что хочет оставить бойцов "Вагнера" в белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы оставить прибывших в страну бойцов "Вагнера" служить по контракту в белорусской армии. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:10

2023-08-01T15:10

2023-08-01T15:10

в мире

белоруссия

александр лукашенко

вооруженные силы белоруссии

чвк "вагнер"

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МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы оставить прибывших в страну бойцов "Вагнера" служить по контракту в белорусской армии. "Это была моя инициатива (о размещении бойцов "Вагнера" в Белоруссии – ред.), и я не жалею. Я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. "У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года - ушел. Сам был такой. Зеленые пацаны, 18 лет. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры, это их профессия - воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле", - сказал президент. Лукашенко отметил, что какие-то подразделения группы "Вагнер" перешли в российскую регулярную армию, кто-то работает в Африке, определенная часть останется в Белоруссии. Он также призвал белорусов не переживать по поводу усиленного внимания к боевой подготовке армии в последнее время. "Поэтому вы не переживайте. К войне мы не стремимся, и думаю, что все будет нормально. Если противник будет видеть, что мы ответим и что они понесут невосполнимые потери, не приемлемые для них, они никогда не нападут", - сказал он. В июле в минобороны Белоруссии информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Ведомство также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. Там также сообщили, что занятия с инструкторами "Вагнера" проводят подразделения сил специальных операций, представители механизированных подразделений, подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.

https://ria.ru/20230801/polsha-1887567365.html

https://ria.ru/20230727/vagner-1886701412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы белоруссии, чвк "вагнер"