https://ria.ru/20230801/vagner-1887593190.html
Лукашенко опроверг заявления о выдвижении "Вагнера" к границе с Польшей
Лукашенко опроверг заявления о выдвижении "Вагнера" к границе с Польшей - РИА Новости, 01.08.2023
Лукашенко опроверг заявления о выдвижении "Вагнера" к границе с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:42
2023-08-01T13:42
2023-08-01T14:21
в мире
польша
александр лукашенко
белоруссия
чвк "вагнер"
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей."Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам (белорусской армии – ред.), которые сосредоточены в Бресте и Гродно", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. Президент во вторник совершает рабочую поезду в Брестскую область на западе Белоруссии, в рамках поездки он пообщался с местными жителями.Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере. "Поэтому, находясь под Осиповичами (временный лагерь на территории бывшей воинской части, где размещены члены "Вагнера" – ред.), в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ", - сказал Лукашенко.В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что "более 100 наемников из группы "Вагнера" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно". Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".До этого на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.Лукашенко заметил, что западные политики стали переживать из-за якобы имеющих место планов находящихся в Белоруссии подразделений "Вагнера" занять Сувалкский коридор вдоль границ Польши и Литвы. "Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно", - подчеркнул Лукашенко. Вместе с тем президент отметил, что по своей территории Белоруссия будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным."Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. Пусть еще скажут (польские власти – ред.) белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну... (У них) много искалеченных, погибших. Они простят? Не простят", - сказал Лукашенко.Поэтому пусть (на Запеде – ред.) молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20230727/vagner-1886701412.html
https://ria.ru/20230729/polsha-1887078443.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, александр лукашенко, белоруссия, чвк "вагнер"
В мире, Польша, Александр Лукашенко, Белоруссия, ЧВК "Вагнер"
Лукашенко опроверг заявления о выдвижении "Вагнера" к границе с Польшей
Лукашенко опроверг заявления Варшавы, что бойцы "Вагнера" выдвинулись к польской границе
МИНСК, 1 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей.
"Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам (белорусской армии – ред.), которые сосредоточены в Бресте
и Гродно", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. Президент во вторник совершает рабочую поезду в Брестскую область
на западе Белоруссии, в рамках поездки он пообщался с местными жителями.
Польша прокомментировала слова Лукашенко об экскурсии "Вагнера" в Варшаву
Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере. "Поэтому, находясь под Осиповичами (временный лагерь на территории бывшей воинской части, где размещены члены "Вагнера" – ред.), в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ", - сказал Лукашенко.
В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что "более 100 наемников из группы "Вагнера" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно". Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".
До этого на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину
.
В Польше боятся приезда "вагнеровцев" под видом мигрантов
Лукашенко заметил, что западные политики стали переживать из-за якобы имеющих место планов находящихся в Белоруссии подразделений "Вагнера" занять Сувалкский коридор вдоль границ Польши и Литвы. "Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно", - подчеркнул Лукашенко. Вместе с тем президент отметил, что по своей территории Белоруссия будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным.
"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. Пусть еще скажут (польские власти – ред.) белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну... (У них) много искалеченных, погибших. Они простят? Не простят", - сказал Лукашенко.Поэтому пусть (на Запеде – ред.) молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", - заявил Лукашенко.
Боец "Вагнера" заявил о готовности защищать Белоруссию от Запада