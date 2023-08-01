https://ria.ru/20230801/uragan-1887524668.html
В Башкирии ураган снес крышу жилого дома
В Башкирии ураган снес крышу жилого дома - РИА Новости, 01.08.2023
В Башкирии ураган снес крышу жилого дома
Ураганный ветер повредил крышу жилого дома и забор в башкирском селе, сообщили РИА Новости в администрации Баймакского района. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:45
2023-08-01T09:45
2023-08-01T10:00
происшествия
баймакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 1 авг - РИА Новости. Ураганный ветер повредил крышу жилого дома и забор в башкирском селе, сообщили РИА Новости в администрации Баймакского района. "Ураганный ветер прошелся в деревне Тубинский Баймакского района, разрушения только в одном доме: крыша и забор", - сказал РИА Новости представитель районной мэрии. Ранее ГУ МЧС по региону предупреждал, что местами в Башкирии ожидается сильный ветер порывами до 27 метров в секунду.Башкирские спасатели в своем телеграм-канале сообщают, что в деревне от сильных порывов ветра пострадали два частных дома. "Также имеются повреждения надворных построек и провисание линий электропередач, электроснабжение не нарушено. Восстановление будет проводиться своими силами. Проживать будут по данным адресам. В службу ЕДДС по данному факту сообщений от жителей не поступало. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
баймакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, баймакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Баймакский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии ураган снес крышу жилого дома
В Баймакском районе Башкирии ураган повредил крышу жилого дома и забор