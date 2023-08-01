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Такого мы еще не видели: маневр Путина на Украине шокировал США - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 01.08.2023 (обновлено: 19:01 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887669260.html
Такого мы еще не видели: маневр Путина на Украине шокировал США
Такого мы еще не видели: маневр Путина на Украине шокировал США - РИА Новости, 01.08.2023
Такого мы еще не видели: маневр Путина на Украине шокировал США
Российские военные разместили мины на передовой инновационным способом, это привело к разгрому наступающей бронетехники украинской армии, пишет New York Times... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:47
2023-08-01T19:01
украина
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные разместили мины на передовой инновационным способом, это привело к разгрому наступающей бронетехники украинской армии, пишет New York Times со ссылкой на экспертов.&quot;Россия установила минные поля инновационными способами. &lt;…&gt; В результате украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы продвижения&quot;, — отметил старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли.По мнению западных специалистов, это стало одним из сложнейших препятствий для ВСУ, которые испытывают нехватку оборудования для разминирования полей перед российскими фортификационными линиями. В итоге за два месяца боев украинские войска не добились практически никаких успехов, говорится в материале.Киевские власти 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что попытки противника захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230801/taktika-1887658995.html
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украина, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, россия, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире
Такого мы еще не видели: маневр Путина на Украине шокировал США

NYT: инновационный способ российских войск размещать мины привел к разгрому ВСУ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные разместили мины на передовой инновационным способом, это привело к разгрому наступающей бронетехники украинской армии, пишет New York Times со ссылкой на экспертов.
«

"Россия установила минные поля инновационными способами. <…> В результате украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы продвижения", — отметил старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли.

По мнению западных специалистов, это стало одним из сложнейших препятствий для ВСУ, которые испытывают нехватку оборудования для разминирования полей перед российскими фортификационными линиями. В итоге за два месяца боев украинские войска не добились практически никаких успехов, говорится в материале.
Киевские власти 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что попытки противника захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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