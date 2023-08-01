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Такого мы еще не видели: маневр Путина на Украине шокировал США
Такого мы еще не видели: маневр Путина на Украине шокировал США - РИА Новости, 01.08.2023
Такого мы еще не видели: маневр Путина на Украине шокировал США
Российские военные разместили мины на передовой инновационным способом, это привело к разгрому наступающей бронетехники украинской армии, пишет New York Times... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:47
2023-08-01T18:47
2023-08-01T19:01
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вооруженные силы украины
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владимир путин
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные разместили мины на передовой инновационным способом, это привело к разгрому наступающей бронетехники украинской армии, пишет New York Times со ссылкой на экспертов."Россия установила минные поля инновационными способами. <…> В результате украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы продвижения", — отметил старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли.По мнению западных специалистов, это стало одним из сложнейших препятствий для ВСУ, которые испытывают нехватку оборудования для разминирования полей перед российскими фортификационными линиями. В итоге за два месяца боев украинские войска не добились практически никаких успехов, говорится в материале.Киевские власти 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что попытки противника захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
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Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире
Такого мы еще не видели: маневр Путина на Украине шокировал США
NYT: инновационный способ российских войск размещать мины привел к разгрому ВСУ