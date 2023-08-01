https://ria.ru/20230801/ukraina-1887644085.html

Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой

Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой - РИА Новости, 01.08.2023

Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой

Киев смутно подозревает, что с помощью из Варшавы не все ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятиях Польши, заявила в своем... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:39

2023-08-01T16:39

2023-08-01T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Киев смутно подозревает, что с помощью из Варшавы не все ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятиях Польши, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Знаете, это как волк, который говорит овце: ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих. На Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не все ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа", - написала она. Ранее посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы. По данным портала Defence24, размер военной помощи Украине со стороны Польши достиг 3 миллиардов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230730/polsha-1887133131.html

https://ria.ru/20230727/polsha-1886504040.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр