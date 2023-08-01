https://ria.ru/20230801/ukraina-1887634671.html

"Счет идет на десятки тысяч". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта

"Счет идет на десятки тысяч". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта - РИА Новости, 01.08.2023

"Счет идет на десятки тысяч". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта

Украинская армия несет тяжелые потери из-за предпринятого командованием контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:12

2023-08-01T16:12

2023-08-01T17:19

политика

россия

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинская армия несет тяжелые потери из-за предпринятого командованием контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Контрнаступление. Уже четвертого августа будет два месяца. Ничего не освободили. <…> Потеряно 20 процентов западной техники в результате этих наступлений. Украинские потери исчисляются тысячами — может, десятками тысяч человек", — сказал он.По его словам, нынешний президент Украины Владимир Зеленский скрывает от населения реальное число убитых военнослужащих.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230801/tsru-1887621835.html

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политика, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины