https://ria.ru/20230801/ukraina-1887516336.html

В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского

В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023

В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского

Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то управление государством перейдет к Верховной Раде, заявил украинский депутат... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:55

2023-08-01T08:55

2023-08-01T09:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то управление государством перейдет к Верховной Раде, заявил украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico."Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины", — сказал депутат.По его мнению, такой план поможет избежать вакуума власти.В статье отмечается, что заграничные визиты Зеленского планируются в условиях строжайшей секретности. Так, по данным журналистов, в Киеве пришли в ярость в феврале прошлого года, когда информация о поездке в Брюссель просочилась за три дня до прибытия. Аналогичным образом правительство Болгарии в прошлом месяце опасалось, что визит украинского президента могут отменить после появления подробностей в прессе, пишут авторы.По их мнению, украинские официальные лица склонны отмахиваться от просьб обсудить, что произойдет, если Россия добьется успеха, или отказываются делать это официально, опасаясь, что тема выглядит слишком мрачной.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, верховная рада украины