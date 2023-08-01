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В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 01.08.2023 (обновлено: 09:00 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887516336.html
В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского
В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023
В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского
Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то управление государством перейдет к Верховной Раде, заявил украинский депутат... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:55
2023-08-01T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то управление государством перейдет к Верховной Раде, заявил украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico.&quot;Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины&quot;, — сказал депутат.По его мнению, такой план поможет избежать вакуума власти.В статье отмечается, что заграничные визиты Зеленского планируются в условиях строжайшей секретности. Так, по данным журналистов, в Киеве пришли в ярость в феврале прошлого года, когда информация о поездке в Брюссель просочилась за три дня до прибытия. Аналогичным образом правительство Болгарии в прошлом месяце опасалось, что визит украинского президента могут отменить после появления подробностей в прессе, пишут авторы.По их мнению, украинские официальные лица склонны отмахиваться от просьб обсудить, что произойдет, если Россия добьется успеха, или отказываются делать это официально, опасаясь, что тема выглядит слишком мрачной.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского

Депутат Рады Княжицкий: в случае смерти Зеленского власть перейдет к парламенту

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то управление государством перейдет к Верховной Раде, заявил украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico.
«

"Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины", — сказал депутат.

По его мнению, такой план поможет избежать вакуума власти.
В статье отмечается, что заграничные визиты Зеленского планируются в условиях строжайшей секретности. Так, по данным журналистов, в Киеве пришли в ярость в феврале прошлого года, когда информация о поездке в Брюссель просочилась за три дня до прибытия. Аналогичным образом правительство Болгарии в прошлом месяце опасалось, что визит украинского президента могут отменить после появления подробностей в прессе, пишут авторы.
По их мнению, украинские официальные лица склонны отмахиваться от просьб обсудить, что произойдет, если Россия добьется успеха, или отказываются делать это официально, опасаясь, что тема выглядит слишком мрачной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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