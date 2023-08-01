https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

Контрнаступлению ВСУ придали новый смысл. Что Украина готовит для России

Контрнаступлению ВСУ придали новый смысл. Что Украина готовит для России - РИА Новости, 01.08.2023

Контрнаступлению ВСУ придали новый смысл. Что Украина готовит для России

Пятого августа в саудовской Джидде десятки стран обсудят пути прекращения боевых действий на Украине, сообщают западные СМИ. В переговорах примут участие не... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:02

в мире

россия

москва

киев

владимир зеленский

владимир барбин

вооруженные силы украины

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886574261_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_94581fde6cc6fe6496875b7e77bbcc1e.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Пятого августа в саудовской Джидде десятки стран обсудят пути прекращения боевых действий на Украине, сообщают западные СМИ. В переговорах примут участие не только союзники Киева, но и представители Бразилии, Индии, Египта, Индонезии и ЮАР — всего около 30 государств. Возможно, приедет дипломат из Китая, а вот Россию не позвали. О чем хотят договориться за спиной Москвы, — в материале РИА Новости.Долгая прелюдияПо замыслу организаторов, мероприятие должно стать прологом к "саммиту мира", подготовку которого Зеленский анонсировал в прошлом году.В российско-украинском противостоянии есть две тенденции. С одной стороны, киевский режим проводит контрнаступление, чтобы выйти на границы 1991 года. С другой, западные СМИ, видя результаты этой операции, предлагают задуматься о переговорах.Большинство миротворческих инициатив исходит от нейтральных стран и не встречает у Киева никакой поддержки. Хотя все они как минимум не исключают восстановления территориальной целостности Украины. Теоретически Зеленский может воспользоваться этим, чтобы подтянуть их к своим десяти пунктам урегулирования.Как пишет The Wall Street Journal, цель встречи в Саудовской Аравии — формирование широкой международной поддержки Киева. В частности, участники дискуссии должны призвать Россию вывести войска с территории Украины. В свою очередь, агентство Associated Press уточняет, что повестка еще прорабатывается, но Джидду выбрали не случайно. Саудиты поддерживают тесные связи с Москвой, подчеркивают нейтралитет, были посредниками в обмене пленными.Киев постоянно пытается расширить круг своих сторонников и покровителей. В конце июня подобное мероприятие провели в Копенгагене. Тоже без представителей Москвы. По этому поводу российский посол в Дании Владимир Барбин удивлялся: "Как можно всерьез рассуждать о мирном урегулировании, когда не предусмотрено участие России?" По мнению главы МИД Сергея Лаврова, Запад просто старается склонить ведущие развивающиеся страны к поддержке "формулы Зеленского".Десять пунктовЭту "формулу" он обнародовал в ноябре 2022-го. Там перечисляются радиационная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск. Последние два пункта: не допустить эскалации и зафиксировать окончание конфликта.По данным Центра Разумкова, 56% украинцев понятия не имеют, о чем эти десять пунктов Зеленского. Причем 28% впервые услышали о них от интервьюера, а 27% знают только, что они существуют. Еще 29% знакомы с содержанием "в общих чертах" и лишь 14% утверждают, что полностью в курсе дела. Как отмечает местное издание "Зеркало недели", население куда лучше разбирается в нюансах легализации марихуаны.И почти 39% респондентов выступают против любых переговоров с Москвой (на Западной Украине таких вообще 53,3%, на востоке, юге и в центре страны заметно меньше: 33,6, 37,1 и 32,6% соответственно). Порядка 28% хотят выхода ВСУ к границам 1991-го, 10% ждут итогов контрнаступления, а 9,6% согласны на границы по состоянию на 23 февраля 2022-го.Что касается посредника в возможных переговорах с Россией, то тут безоговорочно лидируют американцы — за них 43% опрошенных. За Великобританию — 32,7, Польшу — 25,7, Евросоюз — 24,9, Китай — 8,7, Ватикан — 2,1, ЮАР — 1,1, Бразилию — 0,9.Наступление на МосквуПонятно, что без участия Кремля переговоры о прекращении боевых действий лишены смысла. Значит, встреча в Саудовской Аравии, как и до этого в Дании, будет посвящена расширению антироссийской коалиции, указывает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов."Украина и ее партнеры постоянно предпринимают попытки увеличить количество сторонников и упрочить изоляцию Москвы. Но у них ничего не получится, потому что ВСУ не побеждают. Китай планирует внешнюю политику на долгие годы вперед и не может ее быстро менять. ЮАР совсем недавно участвовала в саммите Россия — Африка и тоже вряд ли назовет Кремль врагом. Не исключено, что коллективный Запад перетянет на свою сторону какую-нибудь малозначительную страну, но региональные лидеры сохранят нейтралитет", — подчеркивает аналитик.Сейчас все решается на поле боя. Если ВСУ добьются серьезного успеха, позиции России в мире пошатнутся. А в случае провала операции Киеву придется уговаривать покровителей не прекращать помощь.Политолог Александр Дудчак уверен, что шансы на дипломатический успех у Украины небольшие. За полтора года пул сторонников Киева не увеличился, и теперь тоже ничего не произойдет. "Все дело в разрушении гегемонии США. Вашингтон уже не может диктовать миру свою волю, а региональные лидеры намерены усиливать самостоятельность", — объясняет эксперт.Позиция Китая, стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки не изменится. Если бы Вашингтон не поддержал киевские власти, у них бы вообще не было союзников.

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, киев, владимир зеленский, владимир барбин, вооруженные силы украины, политика