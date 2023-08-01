Рейтинг@Mail.ru
Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/ucheniya-1887684882.html
Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города
Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города - РИА Новости, 01.08.2023
Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Камышевой бухте Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:43
2023-08-01T20:43
севастополь
михаил развожаев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Камышевой бухте Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 21.00 также в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах флот проводит тренировки по ППДО (противоподводно-диверсионному обеспечению - ред.). Будет громко", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Ранее в районе Кара-Коба под Севастополем в результате работы РЭБ упал и сдетонировал беспилотник, загоревшаяся трава и кустарник потушены, отмечал Развожаев.
https://ria.ru/20230614/sevastopol-1877779030.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Общество
Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города

Мэр Севастополя Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Камышевой бухте Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21.00 также в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах флот проводит тренировки по ППДО (противоподводно-диверсионному обеспечению - ред.). Будет громко", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Ранее в районе Кара-Коба под Севастополем в результате работы РЭБ упал и сдетонировал беспилотник, загоревшаяся трава и кустарник потушены, отмечал Развожаев.
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Город Севастополь
14 июня, 00:33
 
СевастопольМихаил РазвожаевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала