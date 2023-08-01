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Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города
Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города - РИА Новости, 01.08.2023
Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Камышевой бухте Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:43
2023-08-01T20:43
2023-08-01T20:43
севастополь
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Камышевой бухте Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 21.00 также в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах флот проводит тренировки по ППДО (противоподводно-диверсионному обеспечению - ред.). Будет громко", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Ранее в районе Кара-Коба под Севастополем в результате работы РЭБ упал и сдетонировал беспилотник, загоревшаяся трава и кустарник потушены, отмечал Развожаев.
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севастополь, михаил развожаев, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Общество
Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города
Мэр Севастополя Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города