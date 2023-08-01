https://ria.ru/20230801/ucheniya-1887684882.html

Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города

Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города - РИА Новости, 01.08.2023

Мэр Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах города

Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Камышевой бухте Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:43

2023-08-01T20:43

2023-08-01T20:43

севастополь

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Камышевой бухте Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 21.00 также в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах флот проводит тренировки по ППДО (противоподводно-диверсионному обеспечению - ред.). Будет громко", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Ранее в районе Кара-Коба под Севастополем в результате работы РЭБ упал и сдетонировал беспилотник, загоревшаяся трава и кустарник потушены, отмечал Развожаев.

https://ria.ru/20230614/sevastopol-1877779030.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, общество