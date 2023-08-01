Рейтинг@Mail.ru
Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/ubiystvo-1887503130.html
Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте
Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте - РИА Новости, 01.08.2023
Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте
Уроженец Украины погиб в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате "кровавого злодеяния", сообщило издание Badische Zeitung. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T05:33
2023-08-01T05:33
в мире
украина
баден-вюртемберг
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Уроженец Украины погиб в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате "кровавого злодеяния", сообщило издание Badische Zeitung.Инцидент произошел в минувшую субботу в городе Ахерн. Поздно вечером в полицию сообщили об обнаружении в здании приюта окровавленного 64-летнего мужчины, прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь, после на санитарном вертолете его перевезли в больницу. Однако позднее украинец скончался от полученных тяжелых травм.Полиция в ходе расследования задержала другого беженца с Украины, 71-летнего мужчину. Правоохранители установили, что между убитым и подозреваемым произошла ссора, переросшая в драку, при этом оба перед этим употребляли алкоголь.Кроме того, в полиции сообщили, что в ходе вызова еще один житель приюта, 42-летний мужчина, оказал сопротивление сотрудникам экстренных служб, его пришлось заковать в наручники, при этом он был "легко ранен". Всего в указанном приюте проживают почти сто человек.Ранее неизвестные подожгли в Берлине фургон гуманитарной организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины. Поджигателям удалось скрыться с места преступления, ведется расследование инцидента.
https://ria.ru/20230727/bezhentsy-1886642612.html
украина
баден-вюртемберг
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, баден-вюртемберг, германия
В мире, Украина, Баден-Вюртемберг, Германия
Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте

Badische Zeitung: беженца с Украины убили в приюте в немецком Ахерне

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Уроженец Украины погиб в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате "кровавого злодеяния", сообщило издание Badische Zeitung.
Инцидент произошел в минувшую субботу в городе Ахерн. Поздно вечером в полицию сообщили об обнаружении в здании приюта окровавленного 64-летнего мужчины, прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь, после на санитарном вертолете его перевезли в больницу. Однако позднее украинец скончался от полученных тяжелых травм.
Полиция в ходе расследования задержала другого беженца с Украины, 71-летнего мужчину. Правоохранители установили, что между убитым и подозреваемым произошла ссора, переросшая в драку, при этом оба перед этим употребляли алкоголь.
Кроме того, в полиции сообщили, что в ходе вызова еще один житель приюта, 42-летний мужчина, оказал сопротивление сотрудникам экстренных служб, его пришлось заковать в наручники, при этом он был "легко ранен". Всего в указанном приюте проживают почти сто человек.
Ранее неизвестные подожгли в Берлине фургон гуманитарной организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины. Поджигателям удалось скрыться с места преступления, ведется расследование инцидента.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
"Вызвал полицию". Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
27 июля, 15:49
 
В миреУкраинаБаден-ВюртембергГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала