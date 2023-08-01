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Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте

Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте - РИА Новости, 01.08.2023

Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте

Уроженец Украины погиб в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате "кровавого злодеяния", сообщило издание Badische Zeitung. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T05:33

2023-08-01T05:33

2023-08-01T05:33

в мире

украина

баден-вюртемберг

германия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Уроженец Украины погиб в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате "кровавого злодеяния", сообщило издание Badische Zeitung.Инцидент произошел в минувшую субботу в городе Ахерн. Поздно вечером в полицию сообщили об обнаружении в здании приюта окровавленного 64-летнего мужчины, прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь, после на санитарном вертолете его перевезли в больницу. Однако позднее украинец скончался от полученных тяжелых травм.Полиция в ходе расследования задержала другого беженца с Украины, 71-летнего мужчину. Правоохранители установили, что между убитым и подозреваемым произошла ссора, переросшая в драку, при этом оба перед этим употребляли алкоголь.Кроме того, в полиции сообщили, что в ходе вызова еще один житель приюта, 42-летний мужчина, оказал сопротивление сотрудникам экстренных служб, его пришлось заковать в наручники, при этом он был "легко ранен". Всего в указанном приюте проживают почти сто человек.Ранее неизвестные подожгли в Берлине фургон гуманитарной организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины. Поджигателям удалось скрыться с места преступления, ведется расследование инцидента.

https://ria.ru/20230727/bezhentsy-1886642612.html

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в мире, украина, баден-вюртемберг, германия