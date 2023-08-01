https://ria.ru/20230801/twitter-1887502529.html

СМИ: с крыши квартиры Twitter в Сан-Франциско демонтировали новый логотип

СМИ: с крыши квартиры Twitter в Сан-Франциско демонтировали новый логотип - РИА Новости, 01.08.2023

СМИ: с крыши квартиры Twitter в Сан-Франциско демонтировали новый логотип

Новый логотип Twitter демонтировали с крыши штаб-квартиры компании в Сан-Франциско после многочисленных жалоб местных жителей, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T05:25

2023-08-01T05:25

2023-08-01T05:36

сан-франциско

в мире

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый логотип Twitter демонтировали с крыши штаб-квартиры компании в Сан-Франциско после многочисленных жалоб местных жителей, сообщает газета Washington Post. "В понедельник строительные бригады демонтировали гигантский знак X с крыши здания в центре города (Сан-Франциско - прим. ред.), где находится штаб-квартира компании, ранее известной как Twitter", - пишет издание. Газета отмечает, что гигантский логотип мешал местным жителям из-за яркого света, в градостроительную службу поступило 24 жалобы. По информации издания, в департаменте Сан-Франциско по надзору за строительными работами дважды пытались получить доступ к крыше офиса. Представители Twitter не пустили инспекторов, заявив, что конструкция временная, пишет газета. По словам представителя департамента, владелец собственности будет оштрафован за установку и демонтаж конструкции, а также за расходы на городское расследование по этому поводу. Газета New York Post сообщала, что мэрия Сан-Франциско начала разбирательство в связи с установкой знака, поскольку такие работы требуют разрешения властей. Ранее, по ее данным, мэрия остановила демонтаж прежнего логотипа Twitter, сославшись на то, что рабочие не огородили участок тротуара. В июле социальная сеть Twitter обновила логотип - вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными.

https://ria.ru/20230726/mask-1886281246.html

сан-франциско

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сан-франциско, в мире