https://ria.ru/20230801/turizm-1887670459.html

В Приангарье подготовят идеи по развитию круизного туризма на Байкале

В Приангарье подготовят идеи по развитию круизного туризма на Байкале - РИА Новости, 01.08.2023

В Приангарье подготовят идеи по развитию круизного туризма на Байкале

Правительству Иркутской области поручено подготовить предложения для программы развития круизного туризма и пассажирского судоходства, сообщил журналистам глава РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:55

2023-08-01T18:55

2023-08-01T18:55

иркутская область

байкал

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 1 авг - РИА Новости. Правительству Иркутской области поручено подготовить предложения для программы развития круизного туризма и пассажирского судоходства, сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев. Программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале на период до 2035 года поручил проработать президент Российской Федерации Владимир Путин правительству страны совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Транспорт". Программа должна предусматривать мероприятия по совершенствованию речных портов и причалов, обеспечение соблюдения экологических требований. Доклад президенту РФ необходимо предоставить до 15 октября текущего года. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, тема развития пассажирского судоходства и круизного туризма на Байкале является очень актуальной для Приангарья. Регион ежегодно посещает более 1,7 миллионов туристов. Летом фиксируется практически полная загрузка всех пассажирских судов, что говорит о востребованности этого вида отдыха у туристов. На Байкале множество интересных маршрутов. При этом, причальная и береговая инфраструктура оставляют желать лучшего. "Поручение президента Владимира Путина позволит найти способы решения проблемы. Со своей стороны, я дал поручение правительству Иркутской области подготовить предложения для программы развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале", - сказал Игорь Кобзев. В Иркутской области в акватории озера Байкал находятся 32 причала. Значительная часть из них не могут принимать большие суда. Центральный причал в популярном туристическом месте – поселке Листвянка – запрещен к эксплуатации в связи с аварийным состоянием. Причал "Рогатка", с которого осуществляются рейсы паромной переправы в порт Байкал, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Накануне с их состоянием ознакомился помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин. В мае эти объекты посещали члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ. На озере Байкал сейчас строятся пассажирские катамараны на 148 мест, растет туристический поток, развивается круизный туризм. Период навигации на Байкале составляет 163 дня. Объем пассажирских перевозок водным транспортом - около 500 тысяч пассажиров в год. Лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом имеют около 70 компаний, которые работают с туроператорами по организации водных круизов.

https://ria.ru/20230618/soglasheniya-1879018631.html

https://ria.ru/20230721/studenty-1885411181.html

байкал

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байкал, игорь кобзев