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Как такое возможно? Заявление главы ЦРУ о России шокировало экс-разведчика
Как такое возможно? Заявление главы ЦРУ о России шокировало экс-разведчика - РИА Новости, 01.08.2023
Как такое возможно? Заявление главы ЦРУ о России шокировало экс-разведчика
Глава ЦРУ Уильям Бернс однажды предупредил, что экспансия НАТО на Украину приведет к конфликту с Россией, но теперь он резко сменил риторику, заявил... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:24
2023-08-01T15:24
2023-08-01T17:23
россия
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уильям бернс
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс однажды предупредил, что экспансия НАТО на Украину приведет к конфликту с Россией, но теперь он резко сменил риторику, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сейчас он бы сказал, что наша задача — ослабить и обескровить Россию, используя украинцев в качестве прокси. <…> Но я бы тогда спросил: "Господин Бернс, что произошло с тем парнем, который в 2008 году написал телеграмму, предупреждая о конфликте с Россией в случае, если НАТО будет настаивать на включении Украины в блок?" Что с ним случилось? Может, его украли инопланетяне?" — задался вопросом эксперт.В феврале бывший посол Великобритании в России Тони Брентон написал статью для Financial Times. В ней он указал, что Билл Бернс, будучи представителем США в Москве в 2008 году, предупреждал о болезненной реакции последней на возможное вступление Украины в альянс. Как отметил дипломат, Запад не обратил внимания на это и продолжил свою игру, спровоцировав военный конфликт в Восточной Европе.Россия не раз подчеркивала, что НАТО нацелена на конфронтацию, и выражала обеспокоенность из-за наращивания ее сил у своих границ.
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россия, украина, уильям бернс, нато, центральное разведывательное управление (цру), сша, в мире
Россия, Украина, Уильям Бернс, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, В мире
Как такое возможно? Заявление главы ЦРУ о России шокировало экс-разведчика
Экс-агента Джонсона удивила смена позиции главы ЦРУ Бернса по экспансии НАТО на Украину