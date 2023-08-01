https://ria.ru/20230801/tserkov-1887687326.html

РПЦ скорбит о каждом разрушенном храме в Донбассе и на Украине

РПЦ скорбит о каждом разрушенном храме в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 01.08.2023

РПЦ скорбит о каждом разрушенном храме в Донбассе и на Украине

Русская православная церковь скорбит о каждом без исключения разрушенном и попранном храме на территории Донбасса и Украины, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T21:12

2023-08-01T21:12

2023-08-01T21:24

донбасс

украина

одесса

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

вооруженные силы украины

религия

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МОСКВА, 1 июля - РИА Новости. Русская православная церковь скорбит о каждом без исключения разрушенном и попранном храме на территории Донбасса и Украины, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответном письме викарию Одесской епархии архиепископу Арцизскому Виктору, написавшему открытое письмо предстоятелю РПЦ в связи с разрушением Преображенского собора в Одессе. Архиепископ 23 июля написал открытое обращение к патриарху Кириллу и членам Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с разрушением одесского Спасо-Преображенского собора в результате ракетного удара. Архиепископ написал, в частности, что каждая ракета РФ, прилетающая на территорию Украины, воспринимается ее жителями как "благословение своим чадам" предстоятеля РПЦ. "Резкий и крайне дерзкий тон обращения, выбранный Вами для выражения своих чувств, могу объяснить лишь состоянием сильного эмоционального потрясения, в котором Вы находитесь из-за произошедшей трагедии. Известие о разрушении Одесского Спасо-Преображенского собора отозвалось в моем сердце огромной болью и глубокой скорбью", - говорится в письме патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх напомнил архиепископу, что в 2010 году он лично освящал великим чином Преображенский собор. "Потому нет ныне слов, чтобы описать ту горечь, которую я испытал, узнав о нанесенных храму повреждениях. Понимаю, как сильно ранил Вашу душу вид разрушений Преображенского собора. В полной мере разделяю скорбь всех православных жителей города, равно как и их радость от того, что главная святыня храма - Касперовская икона Божией Матери - чудом не пострадала и была обретена в целости", - написал патриарх. Патриарх Кирилл отметил, что высказанные обвинения и упреки в адрес него лично и иерархов РПЦ представляются, "мягко говоря, необоснованными и несправедливыми". "Избирательный подход к фактам в таких ситуациях совершенно неуместен. Разрушение храмов, гибель и страдания мирного населения начались девять лет назад на Донбассе... Вся полнота Русской Церкви скорбит о каждой разрушенной или попранной святыне", - подчеркнул патриарх Кирилл. Он отметил, что все эти годы РПЦ делает все возможное для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим вне зависимости от их веры, национальности и политических убеждений. "Хорошо понимаю трудности архипастырей и клира канонической Украинской Церкви, живущей сейчас в таких условиях, когда обыкновенное поздравление или соболезнование становятся поводом для возбуждения уголовного дела. По сей причине многого не могу Вам сказать в этом письме",- резюмировал патриарх. Ранее Минобороны РФ опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия ночью 23 июля По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.

https://ria.ru/20230723/raketa-1885800406.html

https://ria.ru/20230724/udary-1885933767.html

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донбасс, украина, одесса, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, вооруженные силы украины