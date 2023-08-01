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РПЦ скорбит о каждом разрушенном храме в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 01.08.2023
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Религия
 
21:12 01.08.2023 (обновлено: 21:24 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/tserkov-1887687326.html
РПЦ скорбит о каждом разрушенном храме в Донбассе и на Украине
РПЦ скорбит о каждом разрушенном храме в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 01.08.2023
РПЦ скорбит о каждом разрушенном храме в Донбассе и на Украине
Русская православная церковь скорбит о каждом без исключения разрушенном и попранном храме на территории Донбасса и Украины, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:12
2023-08-01T21:24
донбасс
украина
одесса
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
вооруженные силы украины
религия
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МОСКВА, 1 июля - РИА Новости. Русская православная церковь скорбит о каждом без исключения разрушенном и попранном храме на территории Донбасса и Украины, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответном письме викарию Одесской епархии архиепископу Арцизскому Виктору, написавшему открытое письмо предстоятелю РПЦ в связи с разрушением Преображенского собора в Одессе. Архиепископ 23 июля написал открытое обращение к патриарху Кириллу и членам Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с разрушением одесского Спасо-Преображенского собора в результате ракетного удара. Архиепископ написал, в частности, что каждая ракета РФ, прилетающая на территорию Украины, воспринимается ее жителями как "благословение своим чадам" предстоятеля РПЦ. "Резкий и крайне дерзкий тон обращения, выбранный Вами для выражения своих чувств, могу объяснить лишь состоянием сильного эмоционального потрясения, в котором Вы находитесь из-за произошедшей трагедии. Известие о разрушении Одесского Спасо-Преображенского собора отозвалось в моем сердце огромной болью и глубокой скорбью", - говорится в письме патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх напомнил архиепископу, что в 2010 году он лично освящал великим чином Преображенский собор. "Потому нет ныне слов, чтобы описать ту горечь, которую я испытал, узнав о нанесенных храму повреждениях. Понимаю, как сильно ранил Вашу душу вид разрушений Преображенского собора. В полной мере разделяю скорбь всех православных жителей города, равно как и их радость от того, что главная святыня храма - Касперовская икона Божией Матери - чудом не пострадала и была обретена в целости", - написал патриарх. Патриарх Кирилл отметил, что высказанные обвинения и упреки в адрес него лично и иерархов РПЦ представляются, "мягко говоря, необоснованными и несправедливыми". "Избирательный подход к фактам в таких ситуациях совершенно неуместен. Разрушение храмов, гибель и страдания мирного населения начались девять лет назад на Донбассе... Вся полнота Русской Церкви скорбит о каждой разрушенной или попранной святыне", - подчеркнул патриарх Кирилл. Он отметил, что все эти годы РПЦ делает все возможное для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим вне зависимости от их веры, национальности и политических убеждений. "Хорошо понимаю трудности архипастырей и клира канонической Украинской Церкви, живущей сейчас в таких условиях, когда обыкновенное поздравление или соболезнование становятся поводом для возбуждения уголовного дела. По сей причине многого не могу Вам сказать в этом письме",- резюмировал патриарх. Ранее Минобороны РФ опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия ночью 23 июля По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
https://ria.ru/20230723/raketa-1885800406.html
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донбасс, украина, одесса, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, вооруженные силы украины
Донбасс, Украина, Одесса, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Религия
РПЦ скорбит о каждом разрушенном храме в Донбассе и на Украине

Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ скорбит о каждом разрушенном храме в Донбассе и на Украине

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июля - РИА Новости. Русская православная церковь скорбит о каждом без исключения разрушенном и попранном храме на территории Донбасса и Украины, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответном письме викарию Одесской епархии архиепископу Арцизскому Виктору, написавшему открытое письмо предстоятелю РПЦ в связи с разрушением Преображенского собора в Одессе.
Архиепископ 23 июля написал открытое обращение к патриарху Кириллу и членам Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с разрушением одесского Спасо-Преображенского собора в результате ракетного удара. Архиепископ написал, в частности, что каждая ракета РФ, прилетающая на территорию Украины, воспринимается ее жителями как "благословение своим чадам" предстоятеля РПЦ.
Спасо-Преображенский собор в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов
23 июля, 14:44
"Резкий и крайне дерзкий тон обращения, выбранный Вами для выражения своих чувств, могу объяснить лишь состоянием сильного эмоционального потрясения, в котором Вы находитесь из-за произошедшей трагедии. Известие о разрушении Одесского Спасо-Преображенского собора отозвалось в моем сердце огромной болью и глубокой скорбью", - говорится в письме патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх напомнил архиепископу, что в 2010 году он лично освящал великим чином Преображенский собор. "Потому нет ныне слов, чтобы описать ту горечь, которую я испытал, узнав о нанесенных храму повреждениях. Понимаю, как сильно ранил Вашу душу вид разрушений Преображенского собора. В полной мере разделяю скорбь всех православных жителей города, равно как и их радость от того, что главная святыня храма - Касперовская икона Божией Матери - чудом не пострадала и была обретена в целости", - написал патриарх.
Патриарх Кирилл отметил, что высказанные обвинения и упреки в адрес него лично и иерархов РПЦ представляются, "мягко говоря, необоснованными и несправедливыми". "Избирательный подход к фактам в таких ситуациях совершенно неуместен. Разрушение храмов, гибель и страдания мирного населения начались девять лет назад на Донбассе... Вся полнота Русской Церкви скорбит о каждой разрушенной или попранной святыне", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Он отметил, что все эти годы РПЦ делает все возможное для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим вне зависимости от их веры, национальности и политических убеждений. "Хорошо понимаю трудности архипастырей и клира канонической Украинской Церкви, живущей сейчас в таких условиях, когда обыкновенное поздравление или соболезнование становятся поводом для возбуждения уголовного дела. По сей причине многого не могу Вам сказать в этом письме",- резюмировал патриарх.
Ранее Минобороны РФ опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия ночью 23 июля По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Кремле назвали ложью утверждения об ударе по собору в Одессе
24 июля, 12:29
 
РелигияДонбассУкраинаОдессаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВооруженные силы Украины
 
 
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