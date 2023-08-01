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Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае
Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.08.2023
Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае
В Хабаровском крае готов проект строительства Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:55
2023-08-01T10:55
2023-08-01T10:55
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский район
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. В Хабаровском крае готов проект строительства Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. "Завершено проектирование Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Строительство будет вестись в рамках дальневосточной концессии. Начало подготовительных работ запланировано на IV квартал 2023 года", - написал Дегтярев. Дальневосточный детский центр будет построен в экологически чистом районе села Бычиха в Хабаровском районе. За смену здесь смогут отдохнуть 350 детей, в год – около 5 тысяч, отметил глава региона. "На его базе создадим современные лаборатории и физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле и открытые площадки для игровых видов спорта: веревочный парк, скейт-площадки, полетный стадион и другое", - уточнил губернатор. По его словам, в образовательном блоке будут представлены кластеры "Технологии леса", "Рыбная промышленность", "Программирование", "AERO", "Промышленный дизайн и судостроение", а также детский экологический центр "Амур".
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михаил дегтярев, хабаровский район
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский район
Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае
Губернатор Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости.
В Хабаровском крае готов проект строительства Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале
.
"Завершено проектирование Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Строительство будет вестись в рамках дальневосточной концессии. Начало подготовительных работ запланировано на IV квартал 2023 года", - написал Дегтярев.
Дальневосточный детский центр будет построен в экологически чистом районе села Бычиха в Хабаровском районе
. За смену здесь смогут отдохнуть 350 детей, в год – около 5 тысяч, отметил глава региона.
"На его базе создадим современные лаборатории и физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле и открытые площадки для игровых видов спорта: веревочный парк, скейт-площадки, полетный стадион и другое", - уточнил губернатор.
По его словам, в образовательном блоке будут представлены кластеры "Технологии леса", "Рыбная промышленность", "Программирование", "AERO", "Промышленный дизайн и судостроение", а также детский экологический центр "Амур".
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