Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:55 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/tsentr-1887535657.html
Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае
Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.08.2023
Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае
В Хабаровском крае готов проект строительства Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:55
2023-08-01T10:55
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814757618_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_53e06c69c8102b9ac5c88467e9ae68d5.jpg
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. В Хабаровском крае готов проект строительства Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. "Завершено проектирование Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Строительство будет вестись в рамках дальневосточной концессии. Начало подготовительных работ запланировано на IV квартал 2023 года", - написал Дегтярев. Дальневосточный детский центр будет построен в экологически чистом районе села Бычиха в Хабаровском районе. За смену здесь смогут отдохнуть 350 детей, в год – около 5 тысяч, отметил глава региона. "На его базе создадим современные лаборатории и физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле и открытые площадки для игровых видов спорта: веревочный парк, скейт-площадки, полетный стадион и другое", - уточнил губернатор. По его словам, в образовательном блоке будут представлены кластеры "Технологии леса", "Рыбная промышленность", "Программирование", "AERO", "Промышленный дизайн и судостроение", а также детский экологический центр "Амур".
https://ria.ru/20230801/baggi-1887504591.html
хабаровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814757618_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_f4a9697094a5002f5a44cf310618c724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил дегтярев, хабаровский район
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский район
Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае

Губернатор Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. В Хабаровском крае готов проект строительства Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
"Завершено проектирование Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Строительство будет вестись в рамках дальневосточной концессии. Начало подготовительных работ запланировано на IV квартал 2023 года", - написал Дегтярев.
Дальневосточный детский центр будет построен в экологически чистом районе села Бычиха в Хабаровском районе. За смену здесь смогут отдохнуть 350 детей, в год – около 5 тысяч, отметил глава региона.
"На его базе создадим современные лаборатории и физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле и открытые площадки для игровых видов спорта: веревочный парк, скейт-площадки, полетный стадион и другое", - уточнил губернатор.
По его словам, в образовательном блоке будут представлены кластеры "Технологии леса", "Рыбная промышленность", "Программирование", "AERO", "Промышленный дизайн и судостроение", а также детский экологический центр "Амур".
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей"
Вчера, 06:06
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала