https://ria.ru/20230801/tsentr-1887535657.html

Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае

Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.08.2023

Дегтярев показал проект детского центра отдыха в Хабаровском крае

В Хабаровском крае готов проект строительства Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:55

2023-08-01T10:55

2023-08-01T10:55

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровский район

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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. В Хабаровском крае готов проект строительства Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. "Завершено проектирование Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Строительство будет вестись в рамках дальневосточной концессии. Начало подготовительных работ запланировано на IV квартал 2023 года", - написал Дегтярев. Дальневосточный детский центр будет построен в экологически чистом районе села Бычиха в Хабаровском районе. За смену здесь смогут отдохнуть 350 детей, в год – около 5 тысяч, отметил глава региона. "На его базе создадим современные лаборатории и физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле и открытые площадки для игровых видов спорта: веревочный парк, скейт-площадки, полетный стадион и другое", - уточнил губернатор. По его словам, в образовательном блоке будут представлены кластеры "Технологии леса", "Рыбная промышленность", "Программирование", "AERO", "Промышленный дизайн и судостроение", а также детский экологический центр "Амур".

https://ria.ru/20230801/baggi-1887504591.html

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михаил дегтярев, хабаровский район