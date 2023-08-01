https://ria.ru/20230801/trump-1887700731.html

Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения

Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения - РИА Новости, 01.08.2023

Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что узнал о намерении прокуратуры США предъявить ему новое обвинение в ближайшие минуты. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T23:51

2023-08-01T23:51

2023-08-01T23:58

сша

в мире

арест трампа

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что узнал о намерении прокуратуры США предъявить ему новое обвинение в ближайшие минуты.“Я слышу, что невменяемый (прокурор США - ред.) Джек Смит… будет предъявлять еще одно фейковое обвинение вашему любимому президенту, мне в 17.00 (00.00 мск)”, - написал он в соцсети Truth Social.В понедельник Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года.По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие "дурных новостей о взятках и вымогательствах", исходящих от "лагеря" действующего главы государства Джо Байдена. Как полагает Трамп, речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года.У здания суда в Вашингтоне, где может быть вынесено решение о третьем по счету обвинении против Трампа, наблюдается повышенное присутствие представителей СМИ, передает корреспондент РИА Новости.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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сша, в мире, арест трампа, дональд трамп, джо байден