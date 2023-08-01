Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения
Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения в ближайшее время
© AP Photo / Andrew KellyБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Kelly
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что узнал о намерении прокуратуры США предъявить ему новое обвинение в ближайшие минуты.
“Я слышу, что невменяемый (прокурор США - ред.) Джек Смит… будет предъявлять еще одно фейковое обвинение вашему любимому президенту, мне в 17.00 (00.00 мск)”, - написал он в соцсети Truth Social.
В понедельник Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года.
По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие "дурных новостей о взятках и вымогательствах", исходящих от "лагеря" действующего главы государства Джо Байдена. Как полагает Трамп, речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года.
У здания суда в Вашингтоне, где может быть вынесено решение о третьем по счету обвинении против Трампа, наблюдается повышенное присутствие представителей СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.