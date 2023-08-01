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Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения - РИА Новости, 01.08.2023
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23:51 01.08.2023 (обновлено: 23:58 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/trump-1887700731.html
Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения
Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения - РИА Новости, 01.08.2023
Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что узнал о намерении прокуратуры США предъявить ему новое обвинение в ближайшие минуты. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:51
2023-08-01T23:58
сша
в мире
арест трампа
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что узнал о намерении прокуратуры США предъявить ему новое обвинение в ближайшие минуты.“Я слышу, что невменяемый (прокурор США - ред.) Джек Смит… будет предъявлять еще одно фейковое обвинение вашему любимому президенту, мне в 17.00 (00.00 мск)”, - написал он в соцсети Truth Social.В понедельник Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года.По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие "дурных новостей о взятках и вымогательствах", исходящих от "лагеря" действующего главы государства Джо Байдена. Как полагает Трамп, речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года.У здания суда в Вашингтоне, где может быть вынесено решение о третьем по счету обвинении против Трампа, наблюдается повышенное присутствие представителей СМИ, передает корреспондент РИА Новости.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
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сша, в мире, арест трампа, дональд трамп, джо байден
США, В мире, Арест Трампа, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения

Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения в ближайшее время

© AP Photo / Andrew KellyБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Andrew Kelly
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что узнал о намерении прокуратуры США предъявить ему новое обвинение в ближайшие минуты.
“Я слышу, что невменяемый (прокурор США - ред.) Джек Смит… будет предъявлять еще одно фейковое обвинение вашему любимому президенту, мне в 17.00 (00.00 мск)”, - написал он в соцсети Truth Social.
В понедельник Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года.
По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие "дурных новостей о взятках и вымогательствах", исходящих от "лагеря" действующего главы государства Джо Байдена. Как полагает Трамп, речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года.
У здания суда в Вашингтоне, где может быть вынесено решение о третьем по счету обвинении против Трампа, наблюдается повышенное присутствие представителей СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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