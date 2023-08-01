https://ria.ru/20230801/trofei-1887584865.html

"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике

"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике - РИА Новости, 01.08.2023

"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике

Армия продолжает захватывать в зоне боев западные образцы вооружений. В холдинге "Высокоточные комплексы", входящем в госкорпорацию "Ростех", сообщили, что в их РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:17

2023-08-01T13:17

2023-08-01T13:17

безопасность

технологии

украина

высокоточные комплексы

вооруженные силы рф

safran

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Армия продолжает захватывать в зоне боев западные образцы вооружений. В холдинге "Высокоточные комплексы", входящем в госкорпорацию "Ростех", сообщили, что в их руки попали уже шесть образцов западной военной техники, в том числе немецкого, французского и американского производства. О том, что им удалось узнать – в материале РИА Новости.Ценная "начинка"К сожалению, в "Высокоточных комплексах" не пояснили, о каких именно машинах идет речь. Вряд ли о "Леопардах" и "Брэдли" - все поврежденные и брошенные украинцами немецкие танки и американские БМП остались в зоне активных боевых действий. Рисковать ради них дефицитной ремонтно-эвакуационной техникой никто не будет. Да и не каждая БРЭМ способна утащить в тыл 62-тонный "Леопард", потерявший на мине свою ходовую.Достоверно известно, что ВС РФ удалось "затрофеить" французский колесный танк AMX-10RC.По признанию наших военных, машина, вопреки ожиданию, ничего особенного из себя не представляет – "картонная" и пробивается из крупнокалиберного пулемета. Однако ее "начинка" может представлять интерес для российской оборонки, в частности, система управления огнем Cotac от Safran и тепловизор DIVT-16 от Thales.Кроме того, специалистам было бы интересно покопаться в силовой установке этой машины. Дизельный двигатель Baudouin 6F11 SRX мощностью в 300 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 85 километров в час. Запас хода — тысяча километров. А гидропневматика оснащена механизмом изменения клиренса в диапазоне от 210 до 600 миллиметров.Шведский трофейГораздо более ценный образец – шведская боевая машина пехоты CV-40.90C. Боевая масса - 23-25 тонн, экипаж - три человека, десант - 6-8 бойцов. Компоновка - стандартная для БМП западной школы, здесь наши конструкторы вряд ли узнают что-то новое.Однако интерес для ВПК могут представлять модули композитной брони с керамическими элементами AMAP германского производства, способные выдержать попадание 30-миллиметрового бронебойного оперенного снаряда.Помимо неплохого бронирования, у CV-90 очень интересное орудие - 40-миллиметровая пушка Bofors L70, глубокая модификация зенитки времен Второй Мировой. Темп стрельбы - от 60 до 600 выстрелов в минуту.Особый интерес представляют входящие в боекомплект орудия снаряды с программируемым взрывателем. В зависимости от введенных заранее установок, они могут подрываться на любом участке траектории.Эта особенность превращает такие боеприпасы в эффективное средство поражения укрытой в окопах пехоты и малоразмерных беспилотников в воздухе.Не только для ВПККроме того, в руки российской армии наверняка попали бронеавтомобили производства НАТО, используемые ВСУ. Их номенклатура широка - американские MaxxPro, британские "Мастиф" и "Хаски", турецкие "Кирпи", немецкие "Динго", французские "Бастионы" и еще много других.Вряд ли они чем-то могут быть полезны российской оборонке, за исключением их бортовых средств связи. Российские "Тигры" и "Тайфуны" показывают себя в СВО, как минимум, не хуже.В любом случае, каждый трофей, как отмечают эксперты, представляет ценность. Если не практическую, то хотя бы музейную. Демонстрация широкой публике боевой техники, захваченной у неприятеля – один из самых эффективных способов наглядной агитации. Да и на Западе лишний раз задумаются над тем, передавать ли Украине свое передовое вооружение.

https://radiosputnik.ria.ru/20230801/svo-1887550657.html

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безопасность, технологии, украина, высокоточные комплексы, вооруженные силы рф, safran