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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:34
2023-08-01T15:34
2023-08-01T15:38
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник сигнал тревоги звучал на всей территории страны дважды, спустя некоторое его отменяли.На этот раз воздушная тревога охватила всю территорию Украины около 15.30 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны третий раз за сутки