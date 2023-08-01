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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 01.08.2023 (обновлено: 15:38 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/trevoga-1887624581.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:34
2023-08-01T15:38
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник сигнал тревоги звучал на всей территории страны дважды, спустя некоторое его отменяли.На этот раз воздушная тревога охватила всю территорию Украины около 15.30 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны третий раз за сутки

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее во вторник сигнал тревоги звучал на всей территории страны дважды, спустя некоторое его отменяли.
На этот раз воздушная тревога охватила всю территорию Украины около 15.30 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 июля, 18:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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