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По всей Украине снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 01.08.2023 (обновлено: 14:03 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/trevoga-1887590108.html
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2023
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:30
2023-08-01T14:03
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал звучит примерно с 13:15 мск.Ранее сегодня воздушную тревогу объявили около 11:07 мск в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Через полчаса предупреждение распространилось на всю страну. Еще примерно через 30 минут его отменили.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу второй раз за день объявили на всей территории Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Сигнал звучит примерно с 13:15 мск.
Ранее сегодня воздушную тревогу объявили около 11:07 мск в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Через полчаса предупреждение распространилось на всю страну. Еще примерно через 30 минут его отменили.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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