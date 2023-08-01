https://ria.ru/20230801/trevoga-1887590108.html
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2023
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:30
2023-08-01T13:30
2023-08-01T14:03
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал звучит примерно с 13:15 мск.Ранее сегодня воздушную тревогу объявили около 11:07 мск в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Через полчаса предупреждение распространилось на всю страну. Еще примерно через 30 минут его отменили.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230731/kharkov-1887299212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу второй раз за день объявили на всей территории Украины