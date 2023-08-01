https://ria.ru/20230801/trevoga-1887590108.html

По всей Украине снова объявили воздушную тревогу

По всей Украине снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2023

По всей Украине снова объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:30

2023-08-01T13:30

2023-08-01T14:03

специальная военная операция на украине

украина

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал звучит примерно с 13:15 мск.Ранее сегодня воздушную тревогу объявили около 11:07 мск в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Через полчаса предупреждение распространилось на всю страну. Еще примерно через 30 минут его отменили.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230731/kharkov-1887299212.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, в мире, вооруженные силы рф