https://ria.ru/20230801/trevoga-1887546518.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:44

2023-08-01T11:44

2023-08-01T12:00

специальная военная операция на украине

украина

в мире

харьковская область

полтавская область

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации.Сигнал прозвучал около 11:07 мск в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях. Через полчаса предупреждение распространилось на всю страну.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230801/kharkov-1887489079.html

украина

харьковская область

полтавская область

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украина, в мире, харьковская область, полтавская область