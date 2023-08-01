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Трамп заявил о прокси-войне США против России - РИА Новости, 01.08.2023
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09:48 01.08.2023 (обновлено: 10:20 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/tramp-1887525123.html
Трамп заявил о прокси-войне США против России
Трамп заявил о прокси-войне США против России - РИА Новости, 01.08.2023
Трамп заявил о прокси-войне США против России
Массовая истерия вокруг "сфабрикованных данных" о вмешательстве российского государства в ход предвыборной кампании в 2016 году привела Вашингтон к... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:48
2023-08-01T10:20
в мире
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дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Массовая истерия вокруг "сфабрикованных данных" о вмешательстве российского государства в ход предвыборной кампании в 2016 году привела Вашингтон к "прокси-войне" с Москвой, об этом экс-президент Дональд Трамп написал в колонке для журнала Newsweek. "Настоящими жертвами (этого обмана. — Прим. ред.) стали американцы. Разрушения, которые он повлек для Америки, почти что неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, угрожало нашей безопасности, поставило под угрозу нашу свободу", — говорится в статье.По словам Трампа, "в критический момент, когда нам следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию прямо в руки Китая". "Вместо того чтобы улучшить отношения с Россией, над созданием которых я работал, мы теперь ведем прокси-войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимися фантазиями бреда "Рашагейт". Украина полностью разорена. Неисчислимое количество людей убито. И мы вполне можем закончить третьей мировой войной", — считает бывший президент.Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад Дарэма, заявил, что США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве российского государства, что подтверждает абсурдность обвинений в его адрес.
https://ria.ru/20230731/tramp-1887462916.html
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, федеральное бюро расследований сша
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Федеральное бюро расследований США
Трамп заявил о прокси-войне США против России

Трамп заявил, что обвинения о его связях с Москвой привели США к прокси-войне с Россией

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Массовая истерия вокруг "сфабрикованных данных" о вмешательстве российского государства в ход предвыборной кампании в 2016 году привела Вашингтон к "прокси-войне" с Москвой, об этом экс-президент Дональд Трамп написал в колонке для журнала Newsweek.
"Настоящими жертвами (этого обмана. — Прим. ред.) стали американцы. Разрушения, которые он повлек для Америки, почти что неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, угрожало нашей безопасности, поставило под угрозу нашу свободу", — говорится в статье.

В мае спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.

По словам Трампа, "в критический момент, когда нам следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию прямо в руки Китая".
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"Вместо того чтобы улучшить отношения с Россией, над созданием которых я работал, мы теперь ведем прокси-войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимися фантазиями бреда "Рашагейт". Украина полностью разорена. Неисчислимое количество людей убито. И мы вполне можем закончить третьей мировой войной", — считает бывший президент.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад Дарэма, заявил, что США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве российского государства, что подтверждает абсурдность обвинений в его адрес.
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В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампДмитрий ПесковФедеральное бюро расследований США
 
 
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