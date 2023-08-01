Трамп заявил о прокси-войне США против России
Трамп заявил, что обвинения о его связях с Москвой привели США к прокси-войне с Россией
© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Массовая истерия вокруг "сфабрикованных данных" о вмешательстве российского государства в ход предвыборной кампании в 2016 году привела Вашингтон к "прокси-войне" с Москвой, об этом экс-президент Дональд Трамп написал в колонке для журнала Newsweek.
"Настоящими жертвами (этого обмана. — Прим. ред.) стали американцы. Разрушения, которые он повлек для Америки, почти что неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, угрожало нашей безопасности, поставило под угрозу нашу свободу", — говорится в статье.
В мае спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.
По словам Трампа, "в критический момент, когда нам следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию прямо в руки Китая".
"Вместо того чтобы улучшить отношения с Россией, над созданием которых я работал, мы теперь ведем прокси-войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимися фантазиями бреда "Рашагейт". Украина полностью разорена. Неисчислимое количество людей убито. И мы вполне можем закончить третьей мировой войной", — считает бывший президент.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад Дарэма, заявил, что США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве российского государства, что подтверждает абсурдность обвинений в его адрес.