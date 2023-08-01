https://ria.ru/20230801/tramp-1887525123.html

Трамп заявил о прокси-войне США против России

Трамп заявил о прокси-войне США против России - РИА Новости, 01.08.2023

Трамп заявил о прокси-войне США против России

Массовая истерия вокруг "сфабрикованных данных" о вмешательстве российского государства в ход предвыборной кампании в 2016 году привела Вашингтон к... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:48

2023-08-01T09:48

2023-08-01T10:20

в мире

россия

сша

москва

дональд трамп

дмитрий песков

федеральное бюро расследований сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a50fa07c5a7423491f35cee80be4b2.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Массовая истерия вокруг "сфабрикованных данных" о вмешательстве российского государства в ход предвыборной кампании в 2016 году привела Вашингтон к "прокси-войне" с Москвой, об этом экс-президент Дональд Трамп написал в колонке для журнала Newsweek. "Настоящими жертвами (этого обмана. — Прим. ред.) стали американцы. Разрушения, которые он повлек для Америки, почти что неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, угрожало нашей безопасности, поставило под угрозу нашу свободу", — говорится в статье.По словам Трампа, "в критический момент, когда нам следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию прямо в руки Китая". "Вместо того чтобы улучшить отношения с Россией, над созданием которых я работал, мы теперь ведем прокси-войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимися фантазиями бреда "Рашагейт". Украина полностью разорена. Неисчислимое количество людей убито. И мы вполне можем закончить третьей мировой войной", — считает бывший президент.Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад Дарэма, заявил, что США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве российского государства, что подтверждает абсурдность обвинений в его адрес.

https://ria.ru/20230731/tramp-1887462916.html

https://ria.ru/20230730/tramp-1887157173.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, федеральное бюро расследований сша