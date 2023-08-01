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Под мостом в Хабаровске нашли обезглавленное тело, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2023
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04:01 01.08.2023 (обновлено: 05:42 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/telo-1887499110.html
Под мостом в Хабаровске нашли обезглавленное тело, сообщил источник
Под мостом в Хабаровске нашли обезглавленное тело, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2023
Под мостом в Хабаровске нашли обезглавленное тело, сообщил источник
Тело без головы нашли под мостом через ручей в Индустриальном районе Хабаровска, за жестокое убийство задержаны двое мужчин, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:01
2023-08-01T05:42
хабаровск
россия
происшествия
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Тело без головы нашли под мостом через ручей в Индустриальном районе Хабаровска, за жестокое убийство задержаны двое мужчин, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Накануне в Хабаровске, в районе улицы Нагорной, под мостом через ручей, было обнаружено тело мужчины без головы. Личность его устанавливается. Задержаны двое мужчин. Их обвиняют в убийстве. Сегодня их арестуют", - сообщил источник. В следственном управлении регионального главка СК подтвердили, что 30 июля неподалеку от домов по улице Нагорной обнаружено тело мужчины "со следами насильственной смерти". Следственным отделом по Индустриальному району Хабаровска возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). Установлена причастность к совершению преступления двух жителей Хабаровска. Накануне в Teletram-канале Amur Mash стала распространяться информация, что один из убийц арендовал жилье в двухэтажном кирпичном жилом доме, в котором жил и пострадавший. Якобы соседи видели, как подозреваемый наводил порядок в квартире - вплоть до смены обоев и частично линолеума — так он пытался уничтожить следы преступления.
https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html
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хабаровск, россия, происшествия
Хабаровск, Россия, Происшествия
Под мостом в Хабаровске нашли обезглавленное тело, сообщил источник

Под мостом в Хабаровске нашли тело без головы, двоих мужчин задержали за жестокое убийство

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Тело без головы нашли под мостом через ручей в Индустриальном районе Хабаровска, за жестокое убийство задержаны двое мужчин, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Накануне в Хабаровске, в районе улицы Нагорной, под мостом через ручей, было обнаружено тело мужчины без головы. Личность его устанавливается. Задержаны двое мужчин. Их обвиняют в убийстве. Сегодня их арестуют", - сообщил источник.
В следственном управлении регионального главка СК подтвердили, что 30 июля неподалеку от домов по улице Нагорной обнаружено тело мужчины "со следами насильственной смерти". Следственным отделом по Индустриальному району Хабаровска возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). Установлена причастность к совершению преступления двух жителей Хабаровска.
Накануне в Teletram-канале Amur Mash стала распространяться информация, что один из убийц арендовал жилье в двухэтажном кирпичном жилом доме, в котором жил и пострадавший. Якобы соседи видели, как подозреваемый наводил порядок в квартире - вплоть до смены обоев и частично линолеума — так он пытался уничтожить следы преступления.
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