https://ria.ru/20230801/telo-1887499110.html

Под мостом в Хабаровске нашли обезглавленное тело, сообщил источник

Под мостом в Хабаровске нашли обезглавленное тело, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2023

Под мостом в Хабаровске нашли обезглавленное тело, сообщил источник

Тело без головы нашли под мостом через ручей в Индустриальном районе Хабаровска, за жестокое убийство задержаны двое мужчин, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T04:01

2023-08-01T04:01

2023-08-01T05:42

хабаровск

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Тело без головы нашли под мостом через ручей в Индустриальном районе Хабаровска, за жестокое убийство задержаны двое мужчин, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Накануне в Хабаровске, в районе улицы Нагорной, под мостом через ручей, было обнаружено тело мужчины без головы. Личность его устанавливается. Задержаны двое мужчин. Их обвиняют в убийстве. Сегодня их арестуют", - сообщил источник. В следственном управлении регионального главка СК подтвердили, что 30 июля неподалеку от домов по улице Нагорной обнаружено тело мужчины "со следами насильственной смерти". Следственным отделом по Индустриальному району Хабаровска возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). Установлена причастность к совершению преступления двух жителей Хабаровска. Накануне в Teletram-канале Amur Mash стала распространяться информация, что один из убийц арендовал жилье в двухэтажном кирпичном жилом доме, в котором жил и пострадавший. Якобы соседи видели, как подозреваемый наводил порядок в квартире - вплоть до смены обоев и частично линолеума — так он пытался уничтожить следы преступления.

https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровск, россия, происшествия