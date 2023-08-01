https://ria.ru/20230801/tayvan-1887510928.html

Пекин назвал помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела КНР

Пекин назвал помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела КНР - РИА Новости, 01.08.2023

Пекин назвал помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела КНР

Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй на брифинге во вторник назвал военную помощь Вашингтона Тайваню грубым вмешательством во... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:43

2023-08-01T07:43

2023-08-01T07:43

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

джо байден

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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй на брифинге во вторник назвал военную помощь Вашингтона Тайваню грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Ранее президент США Джо Байден распорядился о выделении оборонной помощи Тайваню на 345 миллионов долларов. "США, предоставляя военную помощь Тайваню, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят серьезный ущерб его суверенитету и интересам безопасности, ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем категорически против этого и уже сделали США серьезное представление", - сказал Тань Кэфэй. Он отметил, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая и является красной линией китайско-американских отношений, которую нельзя переступать. "Призываем США прекратить любые формы военного взаимодействия с Тайванем, а также идти все дальше по опасному и ошибочному пути", - сказал он, добавив, что китайская армия пристально следит за ситуацией на Тайване и сохраняет высокую степень боеготовности. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886759670.html

https://ria.ru/20230727/tayvan-1886571355.html

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китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, джо байден, в мире