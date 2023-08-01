https://ria.ru/20230801/tank-1887558199.html

В Кремле прокомментировали видео боя российского танка с колонной ВСУ

В Кремле прокомментировали видео боя российского танка с колонной ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023

В Кремле прокомментировали видео боя российского танка с колонной ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия экипажа российского танка, остановившего колонну из восьми бронемашин ВСУ, вызывают... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:24

2023-08-01T12:24

2023-08-01T13:13

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия экипажа российского танка, остановившего колонну из восьми бронемашин ВСУ, вызывают восхищение."Конечно, видели. Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать", — сказал Песков, подтвердив, что в Кремле видели это видео.Он выразил уверенность, что экипаж танка наградят.На вопрос журналистов, поняли ли враги России, с кем они связались, посмотрев это видео, Песков ответил, что они, скорее всего, "поймут со временем".Как ранее рассказал РИА Новости командир одного из подразделений, экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.

https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений 2023-08-01T12:24 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины