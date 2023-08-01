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В Кремле прокомментировали видео боя российского танка с колонной ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 01.08.2023 (обновлено: 13:13 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/tank-1887558199.html
В Кремле прокомментировали видео боя российского танка с колонной ВСУ
В Кремле прокомментировали видео боя российского танка с колонной ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
В Кремле прокомментировали видео боя российского танка с колонной ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия экипажа российского танка, остановившего колонну из восьми бронемашин ВСУ, вызывают... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:24
2023-08-01T13:13
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия экипажа российского танка, остановившего колонну из восьми бронемашин ВСУ, вызывают восхищение."Конечно, видели. Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать", — сказал Песков, подтвердив, что в Кремле видели это видео.Он выразил уверенность, что экипаж танка наградят.На вопрос журналистов, поняли ли враги России, с кем они связались, посмотрев это видео, Песков ответил, что они, скорее всего, "поймут со временем".Как ранее рассказал РИА Новости командир одного из подразделений, экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.
https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
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дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали видео боя российского танка с колонной ВСУ

Песков уверен, что героя ролика о схватке российского танка с техникой ВСУ наградят

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия экипажа российского танка, остановившего колонну из восьми бронемашин ВСУ, вызывают восхищение.
"Конечно, видели. Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать", — сказал Песков, подтвердив, что в Кремле видели это видео.
Он выразил уверенность, что экипаж танка наградят.
На вопрос журналистов, поняли ли враги России, с кем они связались, посмотрев это видео, Песков ответил, что они, скорее всего, "поймут со временем".
Как ранее рассказал РИА Новости командир одного из подразделений, экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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