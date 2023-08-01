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Разнес всех в одиночку. Индийцев поразил российский танк - РИА Новости, 01.08.2023
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06:41 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/tank-1887506098.html
Разнес всех в одиночку. Индийцев поразил российский танк
Разнес всех в одиночку. Индийцев поразил российский танк - РИА Новости, 01.08.2023
Разнес всех в одиночку. Индийцев поразил российский танк
Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный "яростному" бою одиночного российского танка с колонной ВСУ в Запорожье. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:41
2023-08-01T06:41
в мире
запорожье
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный "яростному" бою одиночного российского танка с колонной ВСУ в Запорожье."Один российский танк уничтожил целую украинскую бронеколонну в районе Запорожья. Российскому танку удалось уничтожить как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства", - говорится в аннотации к видео, на котором показано боестолкновение.Как отмечается в сюжете, в результате ожесточенного боя "украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги"."Российский танк использовал лесополосу для укрытия и постоянно вел огонь по противнику. Между тем значительных повреждений российской бронемашине нанесено не было", - указано в видео. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК.В результате действий танкистов украинские военные попали в ловушку на минном поле, также добавляет Hindustan Times.Как ранее рассказал РИА Новости командир одного из подразделений, экипаж российского танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российская бронемашина вышла из боя без серьезных повреждений. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж боевой машины.
https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html
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в мире, запорожье, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Разнес всех в одиночку. Индийцев поразил российский танк

Hindustan Times восхитилось подвигом экипажа российского танка, остановившего колонну ВСУ

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный "яростному" бою одиночного российского танка с колонной ВСУ в Запорожье.
"Один российский танк уничтожил целую украинскую бронеколонну в районе Запорожья. Российскому танку удалось уничтожить как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства", - говорится в аннотации к видео, на котором показано боестолкновение.
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Как отмечается в сюжете, в результате ожесточенного боя "украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги".
"Российский танк использовал лесополосу для укрытия и постоянно вел огонь по противнику. Между тем значительных повреждений российской бронемашине нанесено не было", - указано в видео. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК.
В результате действий танкистов украинские военные попали в ловушку на минном поле, также добавляет Hindustan Times.
Как ранее рассказал РИА Новости командир одного из подразделений, экипаж российского танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российская бронемашина вышла из боя без серьезных повреждений. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж боевой машины.
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В миреЗапорожьеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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