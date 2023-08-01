https://ria.ru/20230801/tank-1887506098.html

Разнес всех в одиночку. Индийцев поразил российский танк

Разнес всех в одиночку. Индийцев поразил российский танк - РИА Новости, 01.08.2023

Разнес всех в одиночку. Индийцев поразил российский танк

Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный "яростному" бою одиночного российского танка с колонной ВСУ в Запорожье. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T06:41

2023-08-01T06:41

2023-08-01T06:41

в мире

запорожье

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887505831_0:64:1477:895_1920x0_80_0_0_319bcf11d0b570f7ca6ac125437ac270.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный "яростному" бою одиночного российского танка с колонной ВСУ в Запорожье."Один российский танк уничтожил целую украинскую бронеколонну в районе Запорожья. Российскому танку удалось уничтожить как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства", - говорится в аннотации к видео, на котором показано боестолкновение.Как отмечается в сюжете, в результате ожесточенного боя "украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги"."Российский танк использовал лесополосу для укрытия и постоянно вел огонь по противнику. Между тем значительных повреждений российской бронемашине нанесено не было", - указано в видео. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК.В результате действий танкистов украинские военные попали в ловушку на минном поле, также добавляет Hindustan Times.Как ранее рассказал РИА Новости командир одного из подразделений, экипаж российского танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российская бронемашина вышла из боя без серьезных повреждений. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж боевой машины.

https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html

https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html

запорожье

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожье, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины