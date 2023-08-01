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"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 01.08.2023 (обновлено: 20:04 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/taktika-1887658995.html
"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте
"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте - РИА Новости, 01.08.2023
"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте
Украинские силовики пожаловались на стойкость российских военных, держащих оборону в зоне проведения спецоперации, об этом бойцы ВСУ рассказали в интервью CNN. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:57
2023-08-01T20:04
политика
россия
вооруженные силы украины
нато
украина
специальная военная операция на украине
киев
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики пожаловались на стойкость российских военных, держащих оборону в зоне проведения спецоперации, об этом бойцы ВСУ рассказали в интервью CNN."Почему российские войска так упорно сражаются?" — задался вопросом украинский солдат с позывным Кривбас.Как отмечается в статье, сопротивление российских вооруженных сил не только не спадает, но и кратно усиливается, в результате украинские военные впадают в отчаяние."Мы чувствуем поддержку, но мы очень, очень устали", — поделился один из них.На Западе и в Киеве не ожидали, что российские фортификационные сооружения будут настолько серьезно укреплены, резюмировалось в материале.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230801/plan-1887647120.html
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политика, россия, вооруженные силы украины, нато, украина, киев, в мире, владимир путин
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Владимир Путин
"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте

CNN: бойцы ВСУ пожаловались на стойкость российских военных на передовой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики пожаловались на стойкость российских военных, держащих оборону в зоне проведения спецоперации, об этом бойцы ВСУ рассказали в интервью CNN.
"Почему российские войска так упорно сражаются?" — задался вопросом украинский солдат с позывным Кривбас.
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Как отмечается в статье, сопротивление российских вооруженных сил не только не спадает, но и кратно усиливается, в результате украинские военные впадают в отчаяние.
"Мы чувствуем поддержку, но мы очень, очень устали", — поделился один из них.
На Западе и в Киеве не ожидали, что российские фортификационные сооружения будут настолько серьезно укреплены, резюмировалось в материале.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
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