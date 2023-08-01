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"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте
"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте - РИА Новости, 01.08.2023
"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте
Украинские силовики пожаловались на стойкость российских военных, держащих оборону в зоне проведения спецоперации, об этом бойцы ВСУ рассказали в интервью CNN. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:57
2023-08-01T17:57
2023-08-01T20:04
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики пожаловались на стойкость российских военных, держащих оборону в зоне проведения спецоперации, об этом бойцы ВСУ рассказали в интервью CNN."Почему российские войска так упорно сражаются?" — задался вопросом украинский солдат с позывным Кривбас.Как отмечается в статье, сопротивление российских вооруженных сил не только не спадает, но и кратно усиливается, в результате украинские военные впадают в отчаяние."Мы чувствуем поддержку, но мы очень, очень устали", — поделился один из них.На Западе и в Киеве не ожидали, что российские фортификационные сооружения будут настолько серьезно укреплены, резюмировалось в материале.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230801/plan-1887647120.html
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"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте
CNN: бойцы ВСУ пожаловались на стойкость российских военных на передовой