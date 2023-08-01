https://ria.ru/20230801/taktika-1887658995.html

"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте

"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте - РИА Новости, 01.08.2023

"Почему они так делают?" В ВСУ пришли в ужас от тактики россиян на фронте

Украинские силовики пожаловались на стойкость российских военных, держащих оборону в зоне проведения спецоперации, об этом бойцы ВСУ рассказали в интервью CNN. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:57

2023-08-01T17:57

2023-08-01T20:04

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики пожаловались на стойкость российских военных, держащих оборону в зоне проведения спецоперации, об этом бойцы ВСУ рассказали в интервью CNN."Почему российские войска так упорно сражаются?" — задался вопросом украинский солдат с позывным Кривбас.Как отмечается в статье, сопротивление российских вооруженных сил не только не спадает, но и кратно усиливается, в результате украинские военные впадают в отчаяние."Мы чувствуем поддержку, но мы очень, очень устали", — поделился один из них.На Западе и в Киеве не ожидали, что российские фортификационные сооружения будут настолько серьезно укреплены, резюмировалось в материале.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230801/plan-1887647120.html

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

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политика, россия, вооруженные силы украины, нато, украина, киев, в мире, владимир путин