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В Приморье будут судить мужчину, приковывавшего ребенка к бетонному кольцу - РИА Новости, 01.08.2023
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17:57 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/sud-1887658824.html
В Приморье будут судить мужчину, приковывавшего ребенка к бетонному кольцу
В Приморье будут судить мужчину, приковывавшего ребенка к бетонному кольцу - РИА Новости, 01.08.2023
В Приморье будут судить мужчину, приковывавшего ребенка к бетонному кольцу
Житель Приморского края, который приковал 14-летнего мальчика к бетонному кольцу в лесу и вымогал деньги у его отца, пойдет под суд, сообщает прокуратура... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:57
2023-08-01T17:57
происшествия
приморский край
хасанский район
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Житель Приморского края, который приковал 14-летнего мальчика к бетонному кольцу в лесу и вымогал деньги у его отца, пойдет под суд, сообщает прокуратура региона. Ранее сообщалось, что житель Приморья ночью удерживал знакомого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе края, угрожая арбалетом. Вначале злоумышленник вывез в лес подростка, где связал ему руки и пристегнул хомутами к бетонному кольцу, угрожая убийством. Отца ребенка обвиняемый вывез в другое место в лесу и рассказал, что пленил его сына. Пока вымогатель шантажировал отца, требуя деньги, мальчик освободился и убежал. В прокуратуре уточняли, что подростку удалось освободиться только через несколько часов. Позже неоднократно судимого 33-летнего мужчину задержали. Сообщалось, что у него с отцом мальчика "ранее возник имущественный спор". Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. Фигурант дал признательные показания, его арестовали. "Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве уточняют, что фигуранта обвиняют по двум статьям УК РФ: "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением" и "угроза убийством".
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происшествия, приморский край, хасанский район, россия
Происшествия, Приморский край, Хасанский район, Россия
В Приморье будут судить мужчину, приковывавшего ребенка к бетонному кольцу

Приморца, приковавшего ребенка к бетонному кольцу из-за спора с его отцом, будут судить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Житель Приморского края, который приковал 14-летнего мальчика к бетонному кольцу в лесу и вымогал деньги у его отца, пойдет под суд, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что житель Приморья ночью удерживал знакомого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе края, угрожая арбалетом. Вначале злоумышленник вывез в лес подростка, где связал ему руки и пристегнул хомутами к бетонному кольцу, угрожая убийством. Отца ребенка обвиняемый вывез в другое место в лесу и рассказал, что пленил его сына. Пока вымогатель шантажировал отца, требуя деньги, мальчик освободился и убежал. В прокуратуре уточняли, что подростку удалось освободиться только через несколько часов.
Позже неоднократно судимого 33-летнего мужчину задержали. Сообщалось, что у него с отцом мальчика "ранее возник имущественный спор". Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. Фигурант дал признательные показания, его арестовали.
"Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве уточняют, что фигуранта обвиняют по двум статьям УК РФ: "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением" и "угроза убийством".
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