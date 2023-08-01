https://ria.ru/20230801/sud-1887658824.html

В Приморье будут судить мужчину, приковывавшего ребенка к бетонному кольцу

В Приморье будут судить мужчину, приковывавшего ребенка к бетонному кольцу - РИА Новости, 01.08.2023

В Приморье будут судить мужчину, приковывавшего ребенка к бетонному кольцу

Житель Приморского края, который приковал 14-летнего мальчика к бетонному кольцу в лесу и вымогал деньги у его отца, пойдет под суд, сообщает прокуратура... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:57

2023-08-01T17:57

2023-08-01T17:57

происшествия

приморский край

хасанский район

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Житель Приморского края, который приковал 14-летнего мальчика к бетонному кольцу в лесу и вымогал деньги у его отца, пойдет под суд, сообщает прокуратура региона. Ранее сообщалось, что житель Приморья ночью удерживал знакомого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе края, угрожая арбалетом. Вначале злоумышленник вывез в лес подростка, где связал ему руки и пристегнул хомутами к бетонному кольцу, угрожая убийством. Отца ребенка обвиняемый вывез в другое место в лесу и рассказал, что пленил его сына. Пока вымогатель шантажировал отца, требуя деньги, мальчик освободился и убежал. В прокуратуре уточняли, что подростку удалось освободиться только через несколько часов. Позже неоднократно судимого 33-летнего мужчину задержали. Сообщалось, что у него с отцом мальчика "ранее возник имущественный спор". Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. Фигурант дал признательные показания, его арестовали. "Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве уточняют, что фигуранта обвиняют по двум статьям УК РФ: "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением" и "угроза убийством".

https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887371010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, приморский край, хасанский район, россия