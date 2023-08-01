https://ria.ru/20230801/sud-1887643852.html

Суд не стал арестовывать мать похитителя, 14 лет державшего в плену девушку

Суд не стал арестовывать мать похитителя, 14 лет державшего в плену девушку - РИА Новости, 01.08.2023

Суд не стал арестовывать мать похитителя, 14 лет державшего в плену девушку

Центральный районный суд Челябинска отклонил ходатайство следствия об аресте матери челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену девушку, передает... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:38

2023-08-01T16:38

2023-08-01T20:02

происшествия

дело о похищении девушки в челябинской области

челябинская область

челябинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отклонил ходатайство следствия об аресте матери челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену девушку, передает корреспондент РИА Новости.Жителю Челябинска Владимиру Ческидову предъявили обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине — в похищении человека. Следствие просило заключить обоих под стражу."В удовлетворении ходатайства следователя <…> в отношении Валентины Ческидовой, 1951 года рождения, о мере пресечения в виде содержания под стражей отказать", — огласил судья решение.Женщину отпустили из-под стражи в зале суда.При этом Владимира Ческидова арестовали на два месяца.По версии следствия, осенью 2009 года Ческидов похитил в Челябинске 19-летнюю девушку. Они познакомились в районе автовокзала Синегорье, выпивали, а затем он привез девушку в свой дом в поселке Смолино. Там он удерживал ее и насиловал в течение 14 лет. Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.Мать Ческидова обвиняют в том, что она помогала сыну удерживать девушку в плену. По словам источника РИА Новости, женщину допросили в качестве свидетеля, она заявила, что девушка проживала с ее сыном добровольно и была его сожительницей. В суде вину она не признала.Кроме того, Ческидова рассказала, что родилась в Саткинском районе, окончила Саткинское медучилище, а сейчас на пенсии. Ее муж умер пять лет назад, живет она в Смолино, но прописана в Челябинске. Владимир ее единственный сын, внуков нет.Кроме того, следователи считают Ческидова причастным к убийству местной жительницы. Как рассказал источник РИА Новости, женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как супругу. Уходя из дома, он запирал Оксану в надворной постройке, а вторую девушку оставлял связанной в комнате. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе.

https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html

https://ria.ru/20230801/vina-1887609572.html

челябинская область

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, дело о похищении девушки в челябинской области, челябинская область, челябинск