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Суд не стал арестовывать мать похитителя, 14 лет державшего в плену девушку - РИА Новости, 01.08.2023
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16:38 01.08.2023 (обновлено: 20:02 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/sud-1887643852.html
Суд не стал арестовывать мать похитителя, 14 лет державшего в плену девушку
Суд не стал арестовывать мать похитителя, 14 лет державшего в плену девушку - РИА Новости, 01.08.2023
Суд не стал арестовывать мать похитителя, 14 лет державшего в плену девушку
Центральный районный суд Челябинска отклонил ходатайство следствия об аресте матери челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену девушку, передает... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:38
2023-08-01T20:02
происшествия
дело о похищении девушки в челябинской области
челябинская область
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отклонил ходатайство следствия об аресте матери челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену девушку, передает корреспондент РИА Новости.Жителю Челябинска Владимиру Ческидову предъявили обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине — в похищении человека. Следствие просило заключить обоих под стражу."В удовлетворении ходатайства следователя &lt;…&gt; в отношении Валентины Ческидовой, 1951 года рождения, о мере пресечения в виде содержания под стражей отказать", — огласил судья решение.Женщину отпустили из-под стражи в зале суда.При этом Владимира Ческидова арестовали на два месяца.По версии следствия, осенью 2009 года Ческидов похитил в Челябинске 19-летнюю девушку. Они познакомились в районе автовокзала Синегорье, выпивали, а затем он привез девушку в свой дом в поселке Смолино. Там он удерживал ее и насиловал в течение 14 лет. Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.Мать Ческидова обвиняют в том, что она помогала сыну удерживать девушку в плену. По словам источника РИА Новости, женщину допросили в качестве свидетеля, она заявила, что девушка проживала с ее сыном добровольно и была его сожительницей. В суде вину она не признала.Кроме того, Ческидова рассказала, что родилась в Саткинском районе, окончила Саткинское медучилище, а сейчас на пенсии. Ее муж умер пять лет назад, живет она в Смолино, но прописана в Челябинске. Владимир ее единственный сын, внуков нет.Кроме того, следователи считают Ческидова причастным к убийству местной жительницы. Как рассказал источник РИА Новости, женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как супругу. Уходя из дома, он запирал Оксану в надворной постройке, а вторую девушку оставлял связанной в комнате. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе.
https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html
https://ria.ru/20230801/vina-1887609572.html
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происшествия, дело о похищении девушки в челябинской области, челябинская область, челябинск
Происшествия, Дело о похищении девушки в Челябинской области, Челябинская область, Челябинск
Суд не стал арестовывать мать похитителя, 14 лет державшего в плену девушку

Суд отказал следствию в аресте матери похитителя девушки из Челябинской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отклонил ходатайство следствия об аресте матери челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену девушку, передает корреспондент РИА Новости.
Жителю Челябинска Владимиру Ческидову предъявили обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине — в похищении человека. Следствие просило заключить обоих под стражу.
Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку
31 июля, 15:05
"В удовлетворении ходатайства следователя <…> в отношении Валентины Ческидовой, 1951 года рождения, о мере пресечения в виде содержания под стражей отказать", — огласил судья решение.
Женщину отпустили из-под стражи в зале суда.
При этом Владимира Ческидова арестовали на два месяца.
По версии следствия, осенью 2009 года Ческидов похитил в Челябинске 19-летнюю девушку. Они познакомились в районе автовокзала Синегорье, выпивали, а затем он привез девушку в свой дом в поселке Смолино. Там он удерживал ее и насиловал в течение 14 лет. Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.
Мать Ческидова обвиняют в том, что она помогала сыну удерживать девушку в плену. По словам источника РИА Новости, женщину допросили в качестве свидетеля, она заявила, что девушка проживала с ее сыном добровольно и была его сожительницей. В суде вину она не признала.
Кроме того, Ческидова рассказала, что родилась в Саткинском районе, окончила Саткинское медучилище, а сейчас на пенсии. Ее муж умер пять лет назад, живет она в Смолино, но прописана в Челябинске. Владимир ее единственный сын, внуков нет.
Кроме того, следователи считают Ческидова причастным к убийству местной жительницы. Как рассказал источник РИА Новости, женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как супругу. Уходя из дома, он запирал Оксану в надворной постройке, а вторую девушку оставлял связанной в комнате. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе.
Владимир Ческидов в суде
Обвиняемый в похищении девушки в Челябинске не признал вину в изнасиловании
Вчера, 14:43
 
ПроисшествияДело о похищении девушки в Челябинской областиЧелябинская областьЧелябинск
 
 
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