https://ria.ru/20230801/sud-1887629824.html

В Москве будут судить двух участников ОПГ за убийство конкурентов

В Москве будут судить двух участников ОПГ за убийство конкурентов - РИА Новости, 01.08.2023

В Москве будут судить двух участников ОПГ за убийство конкурентов

Два члена коптевской организованной преступной группировки предстанут перед судом в Москве по обвинению в убийствах конкурентов, сообщает пресс-служба столичной РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:00

2023-08-01T16:00

2023-08-01T16:00

происшествия

москва

рсфср

вячеслав степанов

московский городской суд

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два члена коптевской организованной преступной группировки предстанут перед судом в Москве по обвинению в убийствах конкурентов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей столицы 52-летнего Сергея Замараева и 50-летнего Владимира Бажанова", - говорится в сообщении. По версии следствия, член коптевской ОПГ Замараев с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалевым (они уже осуждены) 13 февраля 1996 года по приказу руководителей преступных групп убили "авторитетного" предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев наблюдал за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили его. Кроме того, полагает следствие, в январе 1998 года Замараев с Бажановым и другими членами "коптевских" из-за раздела сфер влияния убили "авторитета" – участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар "Долина" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда тот вышел из заведения, подельник открыл огонь из автомата. При этом были ранены четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одной из них выжить не удалось. "Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, ими заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей", - уточняется в релизе. Замараев обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (УК РСФСР), а также в убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом, организованной группой, сопряженном с бандитизмом. Бажанову инкриминируется участие в банде и совершенных ею нападениях, а также в незаконном обороте боеприпасов и огнестрельного оружия. В 2021 году Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Сергея, он был объявлен в международный розыск как один из лидеров коптевской группировки, организовавшей в 1998 году убийство Степанова, писал "Коммерсант".

https://ria.ru/20230613/opg-1877813817.html

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