https://ria.ru/20230801/sud-1887626121.html

Мать челябинского маньяка не признала вину в суде

Мать челябинского маньяка не признала вину в суде - РИА Новости, 01.08.2023

Мать челябинского маньяка не признала вину в суде

Валентина Ческидова, мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году и которой также предъявлено обвинение в похищении, сообщила во вторник в суде, что не... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:41

2023-08-01T15:41

2023-08-01T15:41

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

дело о похищении девушки в челябинской области

челябинск

челябинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг - РИА Новости. Валентина Ческидова, мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году и которой также предъявлено обвинение в похищении, сообщила во вторник в суде, что не считает себя виноватой, передает корреспондент РИА Новости. Ранее СК предъявил жителю Челябинска Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери - в похищении человека, и попросил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. "Я себя вообще виноватой не считаю", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о ее виновности. Ранее в суде Ческидова сообщила, что родилась в Саткинском районе Челябинской области, закончила Саткинское медицинское училище, сейчас пенсионерка. Ее муж умер 5 лет назад, у нее один сын Владимир, внуков нет, она проживает в поселке Смолино, но прописана в Челябинске на улице Солнечная. Следователи и прокуратура сообщали ранее, что подозреваемый осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть дом. По данным источника РИА Новости, девушка попал в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе дома.

https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887371010.html

https://ria.ru/20230801/chelyabinsk-1887538323.html

челябинск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области, челябинск, челябинская область