https://ria.ru/20230801/sud-1887626121.html
Мать челябинского маньяка не признала вину в суде
Мать челябинского маньяка не признала вину в суде - РИА Новости, 01.08.2023
Мать челябинского маньяка не признала вину в суде
Валентина Ческидова, мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году и которой также предъявлено обвинение в похищении, сообщила во вторник в суде, что не... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:41
2023-08-01T15:41
2023-08-01T15:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
дело о похищении девушки в челябинской области
челябинск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг - РИА Новости. Валентина Ческидова, мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году и которой также предъявлено обвинение в похищении, сообщила во вторник в суде, что не считает себя виноватой, передает корреспондент РИА Новости. Ранее СК предъявил жителю Челябинска Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери - в похищении человека, и попросил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. "Я себя вообще виноватой не считаю", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о ее виновности. Ранее в суде Ческидова сообщила, что родилась в Саткинском районе Челябинской области, закончила Саткинское медицинское училище, сейчас пенсионерка. Ее муж умер 5 лет назад, у нее один сын Владимир, внуков нет, она проживает в поселке Смолино, но прописана в Челябинске на улице Солнечная. Следователи и прокуратура сообщали ранее, что подозреваемый осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть дом. По данным источника РИА Новости, девушка попал в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе дома.
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887371010.html
https://ria.ru/20230801/chelyabinsk-1887538323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области, челябинск, челябинская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о похищении девушки в Челябинской области, Челябинск, Челябинская область
Мать челябинского маньяка не признала вину в суде
Мать обвиняемого в похищении девушки челябинца заявила в суде, что не признает вину
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг - РИА Новости. Валентина Ческидова, мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году и которой также предъявлено обвинение в похищении, сообщила во вторник в суде, что не считает себя виноватой, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее СК предъявил жителю Челябинска Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери - в похищении человека, и попросил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
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"Я себя вообще виноватой не считаю", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о ее виновности.
Ранее в суде Ческидова сообщила, что родилась в Саткинском районе Челябинской области, закончила Саткинское медицинское училище, сейчас пенсионерка. Ее муж умер 5 лет назад, у нее один сын Владимир, внуков нет, она проживает в поселке Смолино, но прописана в Челябинске на улице Солнечная.
Следователи и прокуратура сообщали ранее, что подозреваемый осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть дом.
По данным источника РИА Новости, девушка попал в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК
установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе дома.
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